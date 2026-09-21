Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A)
Подсветка темных углов, распознавание скрытой пыли С легкостью освещает затемненные места и углы с помощью подсветки CelesTect, чтобы максимизировать выявление пыли и других загрязнений. Эти светодиодные лампы позволяют обнаружить скрытый мусор в труднодоступных местах, например, за мебелью и в темных узких проемах, делая процесс уборки наглядным и удобным. Универсальная сухая уборка различных напольных покрытий Многофункциональная щетка имеет уникальную конструкцию с большим передним проемом, что позволяет всасывать крупный мусор и находящиеся на ковре частицы Уборка различных поверхностей Ѵ-образная щетина используется для очистки разных видов поверхностей, в особенности, ковров. Благодаря форме гребня многофункциональная щетка предотвращает спутывание волос и обеспечивает эффективную очистку за меньшее время и с меньшими трудозатратами, позволяя не прерываться при уборке различных напольных покрытий Светодиодный экран отображает статус уборки На светодиодном экране наглядно отображаются уровень заряда аккумулятора и текущий режим уборки, что позволяет пользователю легко переключаться между режимами Eco, Med и Turbo одним нажатием кнопки Мощность всасывания 120 аэроватт эффективно удаляет пыль Благодаря высокооборотному бесщеточному электродвигателю с частотой вращения 120 000 об/мин R10s обеспечивает постоянную мощность всасывания 120 аэроватт, что позволяет удалять волосы, загрязнения, пыль и мусор из всех мест, где они могут скрываться. Тщательная уборка в течение длительного времени (70 мин) Воспользуйтесь возможностью непрерывной беспроводной уборки в течение 70 минут. Этот пылесос уберет ваш дом от начала и до конца, не заставляя вас беспокоиться о подзарядке аккумулятора
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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