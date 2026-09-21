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Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A)

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Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 1
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Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 15
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 16
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 17
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 18
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 19
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 20
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 21
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 22
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 23
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 24
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 25
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 26
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 27
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 28
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 29
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 30
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 31
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 32
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 33
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 34
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 35
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Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 37
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 38
Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 39
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Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
70
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 17
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 18
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 19
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 20
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 21
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 22
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 23
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 24
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 25
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 26
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 27
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 28
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 29
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 30
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 31
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 32
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 33
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 34
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 35
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 36
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 37
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 38
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 39
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 40
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A) - фото 41
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710342
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Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
Пылесос вертикальный, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х34х16
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A)

Подсветка темных углов, распознавание скрытой пыли С легкостью освещает затемненные места и углы с помощью подсветки CelesTect, чтобы максимизировать выявление пыли и других загрязнений. Эти светодиодные лампы позволяют обнаружить скрытый мусор в труднодоступных местах, например, за мебелью и в темных узких проемах, делая процесс уборки наглядным и удобным. Универсальная сухая уборка различных напольных покрытий Многофункциональная щетка имеет уникальную конструкцию с большим передним проемом, что позволяет всасывать крупный мусор и находящиеся на ковре частицы Уборка различных поверхностей Ѵ-образная щетина используется для очистки разных видов поверхностей, в особенности, ковров. Благодаря форме гребня многофункциональная щетка предотвращает спутывание волос и обеспечивает эффективную очистку за меньшее время и с меньшими трудозатратами, позволяя не прерываться при уборке различных напольных покрытий Светодиодный экран отображает статус уборки На светодиодном экране наглядно отображаются уровень заряда аккумулятора и текущий режим уборки, что позволяет пользователю легко переключаться между режимами Eco, Med и Turbo одним нажатием кнопки Мощность всасывания 120 аэроватт эффективно удаляет пыль Благодаря высокооборотному бесщеточному электродвигателю с частотой вращения 120 000 об/мин R10s обеспечивает постоянную мощность всасывания 120 аэроватт, что позволяет удалять волосы, загрязнения, пыль и мусор из всех мест, где они могут скрываться. Тщательная уборка в течение длительного времени (70 мин) Воспользуйтесь возможностью непрерывной беспроводной уборки в течение 70 минут. Этот пылесос уберет ваш дом от начала и до конца, не заставляя вас беспокоиться о подзарядке аккумулятора



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10S Cordless Vacuum Cleaner (VZV22A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
Пылесос вертикальный, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны, дисплей
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Подсветка темных углов, распознавание скрытой пыли С легкостью освещает затемненные места и углы с помощью подсветки CelesTect, чтобы максимизировать выявление пыли и других загрязнений. Эти светодиодные лампы позволяют обнаружить скрытый мусор в труднодоступных местах, например, за мебелью и в темных узких проемах, делая процесс уборки наглядным и удобным. Универсальная сухая уборка различных напольных покрытий Многофункциональная щетка имеет уникальную конструкцию с большим передним проемом, что позволяет всасывать крупный мусор и находящиеся на ковре частицы Уборка различных поверхностей Ѵ-образная щетина используется для очистки разных видов поверхностей, в особенности, ковров. Благодаря форме гребня многофункциональная щетка предотвращает спутывание волос и обеспечивает эффективную очистку за меньшее время и с меньшими трудозатратами, позволяя не прерываться при уборке различных напольных покрытий Светодиодный экран отображает статус уборки На светодиодном экране наглядно отображаются уровень заряда аккумулятора и текущий режим уборки, что позволяет пользователю легко переключаться между режимами Eco, Med и Turbo одним нажатием кнопки Мощность всасывания 120 аэроватт эффективно удаляет пыль Благодаря высокооборотному бесщеточному электродвигателю с частотой вращения 120 000 об/мин R10s обеспечивает постоянную мощность всасывания 120 аэроватт, что позволяет удалять волосы, загрязнения, пыль и мусор из всех мест, где они могут скрываться. Тщательная уборка в течение длительного времени (70 мин) Воспользуйтесь возможностью непрерывной беспроводной уборки в течение 70 минут. Этот пылесос уберет ваш дом от начала и до конца, не заставляя вас беспокоиться о подзарядке аккумулятора


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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