Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
бежевый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
100
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742813
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щетка с подсветкой,насадка-швабра с вращающимися тряпками,щелевая насадка,мини-электрощетка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
0
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
100
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х20
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Aqua (VRV65F)
Dreame представляет вертикальный пылесос, который захочется использовать каждый день. Благодаря малому весу в 1,28 кг, вы легко уберёте даже в труднодоступных местах и с комфортом наведёте чистоту в любой комнате. Такой пылесос не займёт много места и станет стильным дополнением интерьера в бежевом цвете.
310 Вт мощности хватит для эффективной работы как при сухой, так и влажной уборке. Регулятор мощности прямо на корпусе позволит быстро подобрать нужный режим под разные поверхности. Контейнер на 0,35 л рассчитан на быструю уборку — опустошить его просто за пару движений.
Работает пылесос от Li-Ion аккумулятора и заряжается на удобной станции-хранении, чтобы всегда быть под рукой. Цельная труба всасывания обеспечивает надёжность и лёгкость в управлении. Dreame сочетает удобство, компактность и современный подход к уборке.
щетка с подсветкой,насадка-швабра с вращающимися тряпками,щелевая насадка,мини-электрощетка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума
0
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
310
Развернуть
Мощность всасывания
100
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Dreame представляет вертикальный пылесос, который захочется использовать каждый день. Благодаря малому весу в 1,28 кг, вы легко уберёте даже в труднодоступных местах и с комфортом наведёте чистоту в любой комнате. Такой пылесос не займёт много места и станет стильным дополнением интерьера в бежевом цвете.
310 Вт мощности хватит для эффективной работы как при сухой, так и влажной уборке. Регулятор мощности прямо на корпусе позволит быстро подобрать нужный режим под разные поверхности. Контейнер на 0,35 л рассчитан на быструю уборку — опустошить его просто за пару движений.
Работает пылесос от Li-Ion аккумулятора и заряжается на удобной станции-хранении, чтобы всегда быть под рукой. Цельная труба всасывания обеспечивает надёжность и лёгкость в управлении. Dreame сочетает удобство, компактность и современный подход к уборке.
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Aqua (VRV65F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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