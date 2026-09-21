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Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080

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Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 1
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 2
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 3
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 4
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 5
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 6
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 7
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 8
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 9
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 10
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 11
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 12
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 13
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 14
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 15
Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
30
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 1
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 2
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 3
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 4
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 5
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 6
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 7
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 8
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 9
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 10
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 11
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 12
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 13
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 14
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 15
  • Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704243
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, 3 насадки, зарядное устройство, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация режима раоты, индикация заполнения пылесборника, индикация необходимости долива воды
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4.5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х35х30
Вес, кг.
7.7

Описание товара Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080

Вертикальные пылесосы Rondell — это современные и функциональные устройства, которые предлагают эффективное решение для уборки вашего дома. Оснащенные мощной всасывающей трубой и потребляемой мощностью 200 Вт, они обеспечивают высокую производительность при минимальных усилиях с вашей стороны. Пылесборник в виде контейнера удобен в использовании и имеет вместимость 0,4 литра, что позволяет проводить уборку без необходимости частого очищения. Одной из главных особенностей пылесосов Rondell является регулятор мощности, расположенный на ручке, что обеспечивает легкость в управлении устройством. Пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует до 30 минут автономной работы без потери производительности. Зарядная станция одновременно служит местом для хранения устройства и обеспечивает функцию самоочистки, что способствует поддержанию гигиены. Пылесосы Rondell отличаются легкостью и удобством благодаря весу всего 3,5 кг и стильным черным цветом корпуса, который впишется в любой интерьер. Несмотря на компактные размеры, они обладают низким уровнем шума в 78 дБ, что делает эксплуатацию более комфортной. Устройства предназначены для сухой и влажной уборки, позволяя сохранять чистоту и порядок в вашем доме. Изделия производятся в Китае, что гарантирует их качество и надежность, подтвержденные брендом Rondell. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м, что обеспечивает достаточную свободу передвижения при уборке.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный, моющий Rondell RDE-2080




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, 3 насадки, зарядное устройство, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация режима раоты, индикация заполнения пылесборника, индикация необходимости долива воды
Уровень шума
78
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора, мин
30
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4.5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Rondell — это современные и функциональные устройства, которые предлагают эффективное решение для уборки вашего дома. Оснащенные мощной всасывающей трубой и потребляемой мощностью 200 Вт, они обеспечивают высокую производительность при минимальных усилиях с вашей стороны. Пылесборник в виде контейнера удобен в использовании и имеет вместимость 0,4 литра, что позволяет проводить уборку без необходимости частого очищения. Одной из главных особенностей пылесосов Rondell является регулятор мощности, расположенный на ручке, что обеспечивает легкость в управлении устройством. Пылесосы оснащены надежным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, что гарантирует до 30 минут автономной работы без потери производительности. Зарядная станция одновременно служит местом для хранения устройства и обеспечивает функцию самоочистки, что способствует поддержанию гигиены. Пылесосы Rondell отличаются легкостью и удобством благодаря весу всего 3,5 кг и стильным черным цветом корпуса, который впишется в любой интерьер. Несмотря на компактные размеры, они обладают низким уровнем шума в 78 дБ, что делает эксплуатацию более комфортной. Устройства предназначены для сухой и влажной уборки, позволяя сохранять чистоту и порядок в вашем доме. Изделия производятся в Китае, что гарантирует их качество и надежность, подтвержденные брендом Rondell. Длина сетевого шнура составляет 1,5 м, что обеспечивает достаточную свободу передвижения при уборке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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