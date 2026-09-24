Top.Mail.Ru
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 1
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 2
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 3
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 4
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 5
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 6
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 7
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 8
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 9
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 10
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 1
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 2
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 3
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 4
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 5
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 6
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 7
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 8
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 9
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 10
  • Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703346
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.28х0.18
Вес, кг.
3.3

Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20

Пылесос Bosch BCHF2MX20 — многофункциональная модель 2 в 1: съемный портативный и стандартный беспроводной. Литий-ионная батарея обеспечивает сверхпродолжительное время работы до 44 мин, а удобное управление на ручке прибора позволит с комфортом переключать режимы. Моторизованная турбощетка AllFloor Brush может работать со скоростью около 3500 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективный результат уборки на паркете, плитке и даже ковре, а система EasyClean поможет легко очистить валик щетки от мусора.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BCHF2MX20 — многофункциональная модель 2 в 1: съемный портативный и стандартный беспроводной. Литий-ионная батарея обеспечивает сверхпродолжительное время работы до 44 мин, а удобное управление на ручке прибора позволит с комфортом переключать режимы. Моторизованная турбощетка AllFloor Brush может работать со скоростью около 3500 оборотов в минуту, что обеспечивает эффективный результат уборки на паркете, плитке и даже ковре, а система EasyClean поможет легко очистить валик щетки от мусора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCHF2MX20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...