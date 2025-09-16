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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey

22 Отзывы
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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 1
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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 3
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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 5
Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 6
Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 7
Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 8
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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 10
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Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 12
Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 13
Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 14
Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
520
Мощность всасывания
180 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Длина сетевого шнура
0
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  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 2
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 3
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 4
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 5
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 6
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  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 8
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 9
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 10
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  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 13
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 14
  • Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
23 030 руб.  36 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681077
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, комбинированная насадка, мини-электрощетка, насадка для вычесывания домашних животных, настенный держатель, турбощетка, удлинительная трубка/шланг, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность подключения электрощетки, подсветка зоны уборки
Уровень шума
79
Потребляемая мощность, Вт
520
Мощность всасывания
180 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2700
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х37х16
Вес, кг.
4.25

Описание товара Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max — универсальный помощник для вашего дома! Откройте для себя мир безупречной чистоты с пылесосом Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Maх! С максимальной силой всасывания 180 АВт он справится даже со сложными загрязнениями. Специальная щетка для домашних животных легко удаляет шерсть, а LED-дисплей высокой четкости информирует вас о состоянии устройства в режиме реального времени. Благодаря LED-подсветке вы сможете обнаружить невидимую глазу пыль и эффективнее убрать пространство. Длительное время автономной работы и возможность выбора режимов уборки — от энергосберегающего до максимального — делают его универсальным решением для ежедневной чистоты. С комбинацией из 4+1 аксессуаров, включая электрическую щетку с подсветкой, Xiaomi G20 Max обеспечивает тщательную уборку в любых условиях.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Итак,это мой первый пылесос без провода-и мне он понравился.После первой уборки,которая продлилась минут 15-20 на средней мощности я высадил батарею полностью,но убрал полы в двух комнатах,кухне,ванной и туалете.Без провода удобнее,но не привычен вес самого пылесоса,по сравнению с просто шлангом от проводного.Нормально,интересно,после уборки вытряс его фильтр-там было прилично пылищи.Хм…Очень хорошо рекомендую и пылесос и продавца.Кстати,сила всасывания у Дримика ,даже на средней мощности
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Это любовь Удобный, красивый, не шумный, идеальный)
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги Ковер на максимальной мощности вычистил превосходно Советую)
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - хорошее, отлично упакован, понравился цвет, дизайн. Занимает немного места. Средней скорости вполне хватило, чтобы пропылесосить 3 паласа, на максимальной скорости невозможно пылесосить, так как сильно засасывает палас. Достаточно хорошо убирает. Приобретали , чтобы пылесосить безворсовые паласы, кварцвинил моет робот, который, к сожалению, плохо справляется с паласами. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный,пылесос,я очень довольна,рекомендую,спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект: мощный, быстро заряжается и удобен в использовании. Выглядит современно и стильно, а цена приятно радует. Я полностью доволен покупкой — устройство закрыло все мои потребности.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок, только на самой большой мощности проработает не более 15 мин
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
ирина ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! покупаю второй раз на подарок родителям! покупкой довольны!
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Для небольшого гаража вполне нормально, использую только турбо режим, что мгновенно разряжает аккумулятор. Для дома надо брать что-то более энергоэффективное.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос для быстрой уборки, зарядки на максимальной мощности хватает на диван и 2 комнаты, очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, есть подсветка. На максимальном режиме аккумулятор высаживается быстро, но это на всех подобных пылесосах. Очень удобный. В комплекте 4 насадки и шланг. Всё можно повесить на стену. Указывается заряд в процентах
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Dimsan

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует. Собрал достаточно пыли, которой ранее не было видно. Заряд конечно держит не сильно долго на самом мощном режиме, но этого и следовало ожидать. Удобный.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Марина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала маме в подарок - все супер. Хотела беспроводной пылесос единственное зарядку держит не долго, в целом как и все такие пылесосы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
очень быстро высаживает в макс режиме - думал брак батареи но так у всех..А так все отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Alexandr A.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер хватает для локальной уборки вакуум соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, давно мечтала.Для экспресс уборки, хватает на 40 мин на 2 скорости. Очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
убирает хорошо, акб хватает на долго на 1м режиме.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил маме, очень довольна, а насадка для чистки животных пришла очень к месту, мейнкун был рад
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится. Зарядки хватает на 3 дня, пылесошу часто, каждый раз после еды, каждый раз после прогулки, это раз 6-7 в день. У нас две маленьких дочки и мини йорк. 3-комнатную квартиру, включая труднодоступные места вроде шуфляд, заряда хватает пропылесосить, еще и остается. Использую в основном 1ю мощность, ковров у нас нет, мне хватает, 2ю скорость включала пару раз, чтобы убрать мелкие камушки после песочницы. Очень красивый и современный дизайн, понравилась подсветка на основной щетке, а еще он очень тихий. Выбирала между этой моделью и дайсоном, но за стоимость дайсона можно купить 2 сяоми, сравнить качество уборки у меня не было возможности, но своим выбором я не разочарована)
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Валерий Егоров

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок жене, жена очень довольна, всасывает очень хорошо, удобно, если прикрепить к стене. рекомендую. Качество хорошее, много насадок. нет проблем с проводами, шлангами.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Взял на замену старому дайсону. Все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Михеенко Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший мощный. Немного неудобная станция,но это дело привычки наверное. Тяжеловат и не хватает насадок (это не недостаток, скорее просто факт).



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, комбинированная насадка, мини-электрощетка, насадка для вычесывания домашних животных, настенный держатель, турбощетка, удлинительная трубка/шланг, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность подключения электрощетки, подсветка зоны уборки
Уровень шума
79
Потребляемая мощность, Вт
520
Развернуть
Мощность всасывания
180 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2700
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max — универсальный помощник для вашего дома! Откройте для себя мир безупречной чистоты с пылесосом Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Maх! С максимальной силой всасывания 180 АВт он справится даже со сложными загрязнениями. Специальная щетка для домашних животных легко удаляет шерсть, а LED-дисплей высокой четкости информирует вас о состоянии устройства в режиме реального времени. Благодаря LED-подсветке вы сможете обнаружить невидимую глазу пыль и эффективнее убрать пространство. Длительное время автономной работы и возможность выбора режимов уборки — от энергосберегающего до максимального — делают его универсальным решением для ежедневной чистоты. С комбинацией из 4+1 аксессуаров, включая электрическую щетку с подсветкой, Xiaomi G20 Max обеспечивает тщательную уборку в любых условиях.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Итак,это мой первый пылесос без провода-и мне он понравился.После первой уборки,которая продлилась минут 15-20 на средней мощности я высадил батарею полностью,но убрал полы в двух комнатах,кухне,ванной и туалете.Без провода удобнее,но не привычен вес самого пылесоса,по сравнению с просто шлангом от проводного.Нормально,интересно,после уборки вытряс его фильтр-там было прилично пылищи.Хм…Очень хорошо рекомендую и пылесос и продавца.Кстати,сила всасывания у Дримика ,даже на средней мощности
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Это любовь Удобный, красивый, не шумный, идеальный)
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Ксения

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги Ковер на максимальной мощности вычистил превосходно Советую)
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Ольга О.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - хорошее, отлично упакован, понравился цвет, дизайн. Занимает немного места. Средней скорости вполне хватило, чтобы пропылесосить 3 паласа, на максимальной скорости невозможно пылесосить, так как сильно засасывает палас. Достаточно хорошо убирает. Приобретали , чтобы пылесосить безворсовые паласы, кварцвинил моет робот, который, к сожалению, плохо справляется с паласами. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный,пылесос,я очень довольна,рекомендую,спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект: мощный, быстро заряжается и удобен в использовании. Выглядит современно и стильно, а цена приятно радует. Я полностью доволен покупкой — устройство закрыло все мои потребности.
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок, только на самой большой мощности проработает не более 15 мин
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
ирина ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! покупаю второй раз на подарок родителям! покупкой довольны!
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Для небольшого гаража вполне нормально, использую только турбо режим, что мгновенно разряжает аккумулятор. Для дома надо брать что-то более энергоэффективное.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос для быстрой уборки, зарядки на максимальной мощности хватает на диван и 2 комнаты, очень довольна
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, есть подсветка. На максимальном режиме аккумулятор высаживается быстро, но это на всех подобных пылесосах. Очень удобный. В комплекте 4 насадки и шланг. Всё можно повесить на стену. Указывается заряд в процентах
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Dimsan

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует. Собрал достаточно пыли, которой ранее не было видно. Заряд конечно держит не сильно долго на самом мощном режиме, но этого и следовало ожидать. Удобный.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Марина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала маме в подарок - все супер. Хотела беспроводной пылесос единственное зарядку держит не долго, в целом как и все такие пылесосы
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
очень быстро высаживает в макс режиме - думал брак батареи но так у всех..А так все отлично
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Alexandr A.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер хватает для локальной уборки вакуум соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Лариса С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, давно мечтала.Для экспресс уборки, хватает на 40 мин на 2 скорости. Очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
убирает хорошо, акб хватает на долго на 1м режиме.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил маме, очень довольна, а насадка для чистки животных пришла очень к месту, мейнкун был рад
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все нравится. Зарядки хватает на 3 дня, пылесошу часто, каждый раз после еды, каждый раз после прогулки, это раз 6-7 в день. У нас две маленьких дочки и мини йорк. 3-комнатную квартиру, включая труднодоступные места вроде шуфляд, заряда хватает пропылесосить, еще и остается. Использую в основном 1ю мощность, ковров у нас нет, мне хватает, 2ю скорость включала пару раз, чтобы убрать мелкие камушки после песочницы. Очень красивый и современный дизайн, понравилась подсветка на основной щетке, а еще он очень тихий. Выбирала между этой моделью и дайсоном, но за стоимость дайсона можно купить 2 сяоми, сравнить качество уборки у меня не было возможности, но своим выбором я не разочарована)
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Валерий Егоров

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок жене, жена очень довольна, всасывает очень хорошо, удобно, если прикрепить к стене. рекомендую. Качество хорошее, много насадок. нет проблем с проводами, шлангами.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Взял на замену старому дайсону. Все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Михеенко Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший мощный. Немного неудобная станция,но это дело привычки наверное. Тяжеловат и не хватает насадок (это не недостаток, скорее просто факт).


Пылесос вертикальный Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU (BHR8828EU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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