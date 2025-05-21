Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A)
Вертикальные пылесосы Dreame — это современные устройства для сухой уборки, которые сочетают в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Оборудованные цельной всасывающей трубой, они обеспечивают эффективную и быструю уборку любых помещений. С мощностью в 140 Вт и регулятором мощности, удобно расположенным на ручке, Dreame предлагает пользователям возможность легкого управления и адаптации под различные условия уборки. Главной особенностью этого пылесоса является его работа от аккумулятора емкостью 2500 мА·ч, что позволяет устройству функционировать до 60 минут без подзарядки. Тип аккумулятора — Li-Ion, обеспечивающий долгий срок службы и быструю зарядку. Пылесборник объемом 0,5 литра выполнен в виде контейнера, что упрощает процесс его очистки и обслуживания. Все детали пылесоса тщательно продуманы: при весе всего 1,6 кг и уровне шума 68 дБ, устройство удобно в эксплуатации и обеспечивает относительно тихую уборку по сравнению с другими моделями. Стильный золотой цвет корпуса придает пылесосу Dreame элегантный вид, делая его не только функциональным, но и эстетичным дополнением к вашему интерьеру. Это отличный выбор для тех, кто ценит технологичность и современный подход к решению бытовых задач.
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Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
пылесос очень понравился, компактный, удобный, смена насадок лёгкая, двухкомнатную квартиру убирает на одной зарядке, удачная вещь подсветка на большой щётке. это моя лучшая покупка за последнее время. очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купили пылесос в подарок родителям, так как у самих такой же и очень нравится родители были очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличный пылесос если долго продержится. Фактически под маркой dreame продают trouver - на фото видно что насадки одинаковые. Работают и с тем и с тем пылесосом. Пылесос truover у меня несколько лет. Кроме того что аккумулятор держит от силы минут 7-10 нареканий нет, всё работает, это слабое место о котором я знал, но мне этого хватает убраться там, где робот не достанет. Думаю с этим дрими могут быть такие же проблемы исходя из цены. Но тут съемный аккумулятор и его легко заменить. Основное достоинство пылесоса - он может заряжаться на подвесной док станции. Снять, пропылесосить, и повесить - куда меньше мороки чем если бы ещё возиться с зарядкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетный пылесос!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, есть подобный у нас, уже четвертый, покупаем всем родственникам
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос.пылесосит отлично. Рекомендую.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame U20 Cordless Vacuum Cleaner (VPV11A)
Достоинства:
Комментарий:
пылесос очень понравился, компактный, удобный, смена насадок лёгкая, двухкомнатную квартиру убирает на одной зарядке, удачная вещь подсветка на большой щётке. это моя лучшая покупка за последнее время. очень рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купили пылесос в подарок родителям, так как у самих такой же и очень нравится родители были очень довольны
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену отличный пылесос если долго продержится. Фактически под маркой dreame продают trouver - на фото видно что насадки одинаковые. Работают и с тем и с тем пылесосом. Пылесос truover у меня несколько лет. Кроме того что аккумулятор держит от силы минут 7-10 нареканий нет, всё работает, это слабое место о котором я знал, но мне этого хватает убраться там, где робот не достанет. Думаю с этим дрими могут быть такие же проблемы исходя из цены. Но тут съемный аккумулятор и его легко заменить. Основное достоинство пылесоса - он может заряжаться на подвесной док станции. Снять, пропылесосить, и повесить - куда меньше мороки чем если бы ещё возиться с зарядкой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный бюджетный пылесос!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос, есть подобный у нас, уже четвертый, покупаем всем родственникам
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос.пылесосит отлично. Рекомендую.