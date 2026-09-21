Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR20A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
180 Вт
Время работы от аккумулятора
35 мин
Длина сетевого шнура
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705178
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, блок питания, документация, ершик для очистки, зарядная база с самоочисткой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация: заполнения бака для грязной воды, заряда батареи, отсутствия чистой воды, режима работы
Уровень шума
75
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
180 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора
35 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х33х30
Вес, кг.
7.2
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR20A)
Моющий пылесос Dreame G10 Pro Wet and Dry – это универсальный бытовой прибор, объединяющий в себе функции пылесоса и мойки. Он одновременно выполняет и сухую, и влажную уборку. Такая комбинированная функциональность собирает мусор, пыль и моет поверхности. Это удобно, поскольку вы можете совершать полноценную уборку одновременно, экономя время
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, блок питания, документация, ершик для очистки, зарядная база с самоочисткой
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.7 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
индикация: заполнения бака для грязной воды, заряда батареи, отсутствия чистой воды, режима работы
Уровень шума
75
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
180 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3000
Время работы от аккумулятора
35 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Моющий пылесос Dreame G10 Pro Wet and Dry – это универсальный бытовой прибор, объединяющий в себе функции пылесоса и мойки. Он одновременно выполняет и сухую, и влажную уборку. Такая комбинированная функциональность собирает мусор, пыль и моет поверхности. Это удобно, поскольку вы можете совершать полноценную уборку одновременно, экономя время
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Пылесос беспроводной, моющий Dreame G10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR20A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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