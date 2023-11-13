Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания
н/д Вт
Длина сетевого шнура
7.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%12 660 руб. 18 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 182842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
составная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос с установленным резервуаром для воды, пылесборником, фильтрами и щеткой для пола, удлинительная ручка, держатель тряпки, тряпка для пола
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
обработка горячим паром
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания
н/д Вт
Длина сетевого шнура
7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х34х31
Вес, кг.
8
Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный
Видеообзор на Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющие, моющий Dreame
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
составная
Цвет
черный
Комплектация
пылесос с установленным резервуаром для воды, пылесборником, фильтрами и щеткой для пола, удлинительная ручка, держатель тряпки, тряпка для пола
Тип уборки
сухая, влажная, паром
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
1
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
обработка горячим паром
Уровень шума
80
Потребляемая мощность, Вт
1600
Развернуть
Мощность всасывания
н/д Вт
Длина сетевого шнура
7.5
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющие, моющий Dreame
Достоинства:
Хороший, мощный и в тоже время тихий пылесос.
Отпариватель справляется со своей функцией, удаляя даже старые въевшейся пятна
Большой контейнер для воды-хватает на уборку большой комнаты.
Также достаточно длинный шнур - удобно для уборки в больших помещениях.
Вместительный контейнер для грязи и две тряпки в комплекте.
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги.
Рекомендую
Достоинства:
Отличный пылесос, очень понравилось, что одновременно пылесосит,моет, отпаривает. Длинный шнур, не надо постоянно переключать из розетки в розетку, не шумный, современный вид, прост в обращение, не большая цена.
Недостатки:
Пока не обнаружила.
Комментарий:
Пылесос немного тяжеловат, но потренировавшись становится этого не заметно, отлично чистит ковры, моет линолеум, плитку, даже придверный резиновый коврик очистил на отлично. Отличный товар, а так же прекрасный магазин.Спасибо.
Достоинства:
Мощный, достаточно тихий для своей мощности, функция обработки паром, простой в использовании, компактный, удобен в хранении.
Недостатки:
Немного тяжеловат при уборке ковра, так как у пылесоса большая мощность всасывания, при уборке пола без ковровых покрытий это не чувствуется
Комментарий:
Так как он совмещает в себе функции пылесоса и обработки паром, причем пользоваться можно ими как одновременно, так и по отдельности - только пылесосом и только паром. Теперь проводить уборку стало не только быстрее, но еще удобнее и эффективнее.
Достоинства:
Пользуюсь каждый день для поверхностной уборки, раз в две недели уже включаю и как швабру тоже. Первый раз отдраивала с ним плинтуса и плитку на кухне, жира и всего, что оседает накопилось много, так что пришлось повозиться. Оказывается ужасно много грязи скапливается. Теперь уже слежу за этим. Пользоваться удобно и интуитивно понятно, нареканий нет.
Достоинства:
Мне понравилась влажная и сухая уборка.Очень хорошо моет и чистит ковры и полы.Мощный-это самое главное.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Всё очень хорошо.Чистит,моет на ура!У кого домашние животные это вещь не заменимая потому,что шерсть собирает очень хорошо(до этого старым пылесосом мы не могли убрать всю шерсть)Всем советую.Шнур длинный.
Кнопка удержания для подачи пара при удержании не создаёт никаких неудобств - ручку всё равно держать. Уборка теперь проходит с удовольствием! Наш лабрадор щенок не реагирует на пылесос, т.к. не шумный.Я очень довольна покупкой. Воздух, кстати, увлажняется, что для меня тоже важно. Пыль н летает. Спасибо!
Достоинства:
1. Длинный и качественный (толстый кабель, нормальная евровилка) провод, который удобно сматывать на спец крючки
2. Простота первичной сборки, - минимум действий с момента распаковки и до запуска
3. Понятная и главное не длинная инструкция, с картинками даже.
4. Удобно снимать-ставить все фильтры и емкость под воду.
5. Пылесос сделансобран качественно. Не боишься, что в руках что-то хрустнет или отломается
6. Наличие сменной тряпки для мытья
7. Качество тряпок, видно что выдержат многократные стирки и долго прослужат
8. Наличие положения "парковка", хоть посреди комнаты поставил-зафиксировал. Не упадет и не надо класть-поднимать на пол.
9. Легкий по весу (для мужчины). Хотя жене тоже было нормально.
10. Занимает мало места
Недостатки:
Пока что один. Но скорее не недостаток, а инженерный просчет или так сшили тряпки.
1. Выпускное сопло пылесоса, откуда подается вода на держатель тряпки накладывается на такое же сопло этого держателя. А тряпка, которая одета на этот держатель, имеет стягивающую резинку и вот эта резинка попадает как раз между вышеописанными соплами или частично перекрывает. Соответственно вода хуже попадает на тряпку.
Но это было выявлено при сборке мною. По факту когда начал мыть ламинат парвода подавались хорошо.
Комментарий:
Давно подумывали купить новый пылесос, так как старый, хоть и хороший, но уставший после ремонта уже не справлялся. На одно достаточно известном портале попался обзор данного пылесоса (хотя до этого поглядывали на робот-пылесос). Почитали сами. И решили взять. Тем более что цена для такого устройства вполне приемлема оказалась.
В общем после распаковки, собрал (по сути только ручку удлиняющую воткнуть) и изучил инструкцию минут за 10. Залил водой, проверил фильтры и пошел в самое грязное помещение квартиры...на кухню. Пол везде ламинат. И как давай парить!
Пыль сквозь тряпку даже всасывает хорошо, пол после пара теплый и не мокрый почти. Пятна отмывает, но не все. Хотя может дело практики. В любом случае если раньше я пылесосил, а потом жена следом еще мыла пол шваброй, то после этого пылесоса видно было, что мыть не нужно.
Воды в бочке хватит на квартиру до 100 квадратов, если весь ламинат (там режим подачи пара экономнее). Пыль в пылесборник хорошо укладывается, не высыпается мимо, компактно в общем. Единственное, мне после пылесоса, который ездил по полу, непривычной что провод болтается под рукой а не валяется на полу, но это дело привычки. Держатель с тряпкой прищелкиваетсяснимается без нагибаний к полу.
Кстати, даже попробовали ковровое покрытие почистить, - без держателя с тряпкой тоже на ура отработал.
Сам аппарат занимает мало места, так как имеет вертикальное исполнение и не надо парится со шлангом, трубками, насадками, щетками, так как их нет =)
По итогу покупкой довольны, хоть и пользуемся пару дней.
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Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort КТ-535-1 черный
Достоинства:
Хороший, мощный и в тоже время тихий пылесос.
Отпариватель справляется со своей функцией, удаляя даже старые въевшейся пятна
Большой контейнер для воды-хватает на уборку большой комнаты.
Также достаточно длинный шнур - удобно для уборки в больших помещениях.
Вместительный контейнер для грязи и две тряпки в комплекте.
Недостатки:
Не нашли
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги.
Рекомендую
Достоинства:
Отличный пылесос, очень понравилось, что одновременно пылесосит,моет, отпаривает. Длинный шнур, не надо постоянно переключать из розетки в розетку, не шумный, современный вид, прост в обращение, не большая цена.
Недостатки:
Пока не обнаружила.
Комментарий:
Пылесос немного тяжеловат, но потренировавшись становится этого не заметно, отлично чистит ковры, моет линолеум, плитку, даже придверный резиновый коврик очистил на отлично. Отличный товар, а так же прекрасный магазин.Спасибо.
Достоинства:
Мощный, достаточно тихий для своей мощности, функция обработки паром, простой в использовании, компактный, удобен в хранении.
Недостатки:
Немного тяжеловат при уборке ковра, так как у пылесоса большая мощность всасывания, при уборке пола без ковровых покрытий это не чувствуется
Комментарий:
Так как он совмещает в себе функции пылесоса и обработки паром, причем пользоваться можно ими как одновременно, так и по отдельности - только пылесосом и только паром. Теперь проводить уборку стало не только быстрее, но еще удобнее и эффективнее.
Достоинства:
Пользуюсь каждый день для поверхностной уборки, раз в две недели уже включаю и как швабру тоже. Первый раз отдраивала с ним плинтуса и плитку на кухне, жира и всего, что оседает накопилось много, так что пришлось повозиться. Оказывается ужасно много грязи скапливается. Теперь уже слежу за этим. Пользоваться удобно и интуитивно понятно, нареканий нет.
Достоинства:
Мне понравилась влажная и сухая уборка.Очень хорошо моет и чистит ковры и полы.Мощный-это самое главное.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Всё очень хорошо.Чистит,моет на ура!У кого домашние животные это вещь не заменимая потому,что шерсть собирает очень хорошо(до этого старым пылесосом мы не могли убрать всю шерсть)Всем советую.Шнур длинный.
Кнопка удержания для подачи пара при удержании не создаёт никаких неудобств - ручку всё равно держать. Уборка теперь проходит с удовольствием! Наш лабрадор щенок не реагирует на пылесос, т.к. не шумный.Я очень довольна покупкой. Воздух, кстати, увлажняется, что для меня тоже важно. Пыль н летает. Спасибо!
Достоинства:
1. Длинный и качественный (толстый кабель, нормальная евровилка) провод, который удобно сматывать на спец крючки
2. Простота первичной сборки, - минимум действий с момента распаковки и до запуска
3. Понятная и главное не длинная инструкция, с картинками даже.
4. Удобно снимать-ставить все фильтры и емкость под воду.
5. Пылесос сделансобран качественно. Не боишься, что в руках что-то хрустнет или отломается
6. Наличие сменной тряпки для мытья
7. Качество тряпок, видно что выдержат многократные стирки и долго прослужат
8. Наличие положения "парковка", хоть посреди комнаты поставил-зафиксировал. Не упадет и не надо класть-поднимать на пол.
9. Легкий по весу (для мужчины). Хотя жене тоже было нормально.
10. Занимает мало места
Недостатки:
Пока что один. Но скорее не недостаток, а инженерный просчет или так сшили тряпки.
1. Выпускное сопло пылесоса, откуда подается вода на держатель тряпки накладывается на такое же сопло этого держателя. А тряпка, которая одета на этот держатель, имеет стягивающую резинку и вот эта резинка попадает как раз между вышеописанными соплами или частично перекрывает. Соответственно вода хуже попадает на тряпку.
Но это было выявлено при сборке мною. По факту когда начал мыть ламинат парвода подавались хорошо.
Комментарий:
Давно подумывали купить новый пылесос, так как старый, хоть и хороший, но уставший после ремонта уже не справлялся. На одно достаточно известном портале попался обзор данного пылесоса (хотя до этого поглядывали на робот-пылесос). Почитали сами. И решили взять. Тем более что цена для такого устройства вполне приемлема оказалась.
В общем после распаковки, собрал (по сути только ручку удлиняющую воткнуть) и изучил инструкцию минут за 10. Залил водой, проверил фильтры и пошел в самое грязное помещение квартиры...на кухню. Пол везде ламинат. И как давай парить!
Пыль сквозь тряпку даже всасывает хорошо, пол после пара теплый и не мокрый почти. Пятна отмывает, но не все. Хотя может дело практики. В любом случае если раньше я пылесосил, а потом жена следом еще мыла пол шваброй, то после этого пылесоса видно было, что мыть не нужно.
Воды в бочке хватит на квартиру до 100 квадратов, если весь ламинат (там режим подачи пара экономнее). Пыль в пылесборник хорошо укладывается, не высыпается мимо, компактно в общем. Единственное, мне после пылесоса, который ездил по полу, непривычной что провод болтается под рукой а не валяется на полу, но это дело привычки. Держатель с тряпкой прищелкиваетсяснимается без нагибаний к полу.
Кстати, даже попробовали ковровое покрытие почистить, - без держателя с тряпкой тоже на ура отработал.
Сам аппарат занимает мало места, так как имеет вертикальное исполнение и не надо парится со шлангом, трубками, насадками, щетками, так как их нет =)
По итогу покупкой довольны, хоть и пользуемся пару дней.