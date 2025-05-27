Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)
Вертикальный пылесос Xiaomi Dreame – это стильное и эффективное устройство для удобной сухой уборки. Оснащён цельной трубой всасывания, он обеспечивает мощную производительность при потребляемой мощности всего 460 Вт. Вместо привычных мешков для сбора пыли, пылесос использует контейнерный пылесборник, что облегчает его очистку и обслуживание. Управление мощностью осуществляется посредством удобного регулятора, расположенного на корпусе. Этот пылесос работает от аккумулятора емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 30 минут автономной работы на одном заряде. Время зарядки составляет 4 часа. Питание осуществляется благодаря современному Li-Ion аккумулятору, что гарантирует стабильность и долговечность работы. Белый цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, гармонично вписываясь в любой интерьер. Пылесос имеет низкий уровень шума в 49 дБ, что делает его использование комфортным даже в вечернее время. С весом всего 3,7 кг, он легко перемещается и удобен в использовании для всех членов семьи. Это отличное решение для тех, кто ищет надежный и качественный вертикальный пылесос, справляющийся с ежедневными задачами очистки с минимальными усилиями.
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Теги товара: для сухой уборки
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Достоинства:
Комментарий:
удобно , зарядки хватает норм
Достоинства:
Комментарий:
Для своего ценового сегмента и товарной ниши пылесос отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, лёгкий, занимает немного места. Работу выполняет быстро и качественно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень довольна пылесосом. На турбо режиме на полной зарядке его хватает на 10 минут . Но это особенность всех вертикальных аккумуляторных пылесосов, не только данной модели. Поэтому какой бы модель вы не выбрали на турборежиме будет исход один, 10 минут максимум 15 будет хватать заряда. У меня везде ламинат и только в одной комнате ковер. Квартира двушка 47 квадратов. Мне хватило времени что бы убраться. Но это все на турбо режиме. На первой скорости тоже всасывает неплохо. И конечно заряда хватит намного больше. Не забывайте, что подсветка места уборки, у данной модели тоже жрет энергию. В общем я очень довольна. Надеюсь прослужит долго. На видео турбо режим.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. НО сняла звезду, т.к.быстро разряжается (мин.15 работы на 3-ей скорости) и долго заряжается (часа 3). 1-ая скорость особо не о чём. Наличие турбо щетки - , ковер чистит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой вертикальный пылесос, пока все работает отлично, я очень довольна! И сын теперь с удовольствием убирается) Ковров у меня нет, ламинат пылесосит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
понравился. супер. пока месяц работает, но крутой
Достоинства:
Комментарий:
Шикарен , уборка с ним супер рекомендую , второй день пылесосим все подряд )))
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Легкий, удобный, легко чистится. Понравилась подсветка. Заряда хватило на три комнаты полной уборки.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Просто отлично..! Пока не сломался и ставлю 5 баллов...,пока :) Дом 150кв на средней скорости - 20-30 минут хватает сделать всю текущую недельную пред-уборку. На турбо - 10-12 мин. Но к этому нет претензий, я знал что что выбирал. Турбо - чисто поводить по коврикам, где кот нашерстил :)
Достоинства:
Комментарий:
Я в полном восторге!!!! есть робот пылесос, не хватало именно быстрой уборки если что-то рассыпалось и по углам пройтись, т.к. робот не добирается. мне не надо убирать им всю квартиру, и его мощности зарядки вполне на все хватает. лед-подсветка просто огонь. насадок достаточно на все случаи жизни. для меня может немного тяжеловат, но опять же, он мне не нужен для постоянной уборки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Я очень довольна, как и предыдущей моделью, купила похожую модель полтора года назад маме. Бренд - качественный! Всем советую! Как Dyson, только дешевле)
Достоинства:
Комментарий:
отличный! купил второй для родителей! мощный, зарядки хватает на несколько использований
Достоинства:
Комментарий:
жена осталась довольна , пылесос ей очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, удобно, красиво, пыль убирает
Отзывы о товаре Вертикальный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU (BHR8831EU)
Достоинства:
Комментарий:
удобно , зарядки хватает норм
Достоинства:
Комментарий:
Для своего ценового сегмента и товарной ниши пылесос отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, лёгкий, занимает немного места. Работу выполняет быстро и качественно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Я очень довольна пылесосом. На турбо режиме на полной зарядке его хватает на 10 минут . Но это особенность всех вертикальных аккумуляторных пылесосов, не только данной модели. Поэтому какой бы модель вы не выбрали на турборежиме будет исход один, 10 минут максимум 15 будет хватать заряда. У меня везде ламинат и только в одной комнате ковер. Квартира двушка 47 квадратов. Мне хватило времени что бы убраться. Но это все на турбо режиме. На первой скорости тоже всасывает неплохо. И конечно заряда хватит намного больше. Не забывайте, что подсветка места уборки, у данной модели тоже жрет энергию. В общем я очень довольна. Надеюсь прослужит долго. На видео турбо режим.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. НО сняла звезду, т.к.быстро разряжается (мин.15 работы на 3-ей скорости) и долго заряжается (часа 3). 1-ая скорость особо не о чём. Наличие турбо щетки - , ковер чистит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой вертикальный пылесос, пока все работает отлично, я очень довольна! И сын теперь с удовольствием убирается) Ковров у меня нет, ламинат пылесосит отлично.
Достоинства:
Комментарий:
понравился. супер. пока месяц работает, но крутой
Достоинства:
Комментарий:
Шикарен , уборка с ним супер рекомендую , второй день пылесосим все подряд )))
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Легкий, удобный, легко чистится. Понравилась подсветка. Заряда хватило на три комнаты полной уборки.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Просто отлично..! Пока не сломался и ставлю 5 баллов...,пока :) Дом 150кв на средней скорости - 20-30 минут хватает сделать всю текущую недельную пред-уборку. На турбо - 10-12 мин. Но к этому нет претензий, я знал что что выбирал. Турбо - чисто поводить по коврикам, где кот нашерстил :)
Достоинства:
Комментарий:
Я в полном восторге!!!! есть робот пылесос, не хватало именно быстрой уборки если что-то рассыпалось и по углам пройтись, т.к. робот не добирается. мне не надо убирать им всю квартиру, и его мощности зарядки вполне на все хватает. лед-подсветка просто огонь. насадок достаточно на все случаи жизни. для меня может немного тяжеловат, но опять же, он мне не нужен для постоянной уборки
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! Я очень довольна, как и предыдущей моделью, купила похожую модель полтора года назад маме. Бренд - качественный! Всем советую! Как Dyson, только дешевле)
Достоинства:
Комментарий:
отличный! купил второй для родителей! мощный, зарядки хватает на несколько использований
Достоинства:
Комментарий:
жена осталась довольна , пылесос ей очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, удобно, красиво, пыль убирает