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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742817
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Описание товара Беспроводной пылесос Dreame R10s Slim (VRV58F)
Dreame представляет аккуратное сочетание мощности и комфорта в вертикальном пылесосе для сухой уборки. Лёгкий корпус — всего 1,64 кг — и цельная труба всасывания делают уборку быстрой и приятной. Контейнер на 0,6 л позволяет проводить полноценную уборку без частых опорожнений. Мощность 350 Вт легко справляется с пылью и мелким мусором, а современный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч заряжается всего за 2 часа. Станция хранения с функцией зарядки превращает ваш пылесос в стильный и всегда готовый к работе аксессуар. Эффективность, мобильность и чистота без лишних хлопот. Белоснежный цвет подчеркнёт современный интерьер. Уровень шума 84 дБ — оптимальное сочетание мощности и комфорта.
Dreame представляет аккуратное сочетание мощности и комфорта в вертикальном пылесосе для сухой уборки. Лёгкий корпус — всего 1,64 кг — и цельная труба всасывания делают уборку быстрой и приятной. Контейнер на 0,6 л позволяет проводить полноценную уборку без частых опорожнений. Мощность 350 Вт легко справляется с пылью и мелким мусором, а современный Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч заряжается всего за 2 часа. Станция хранения с функцией зарядки превращает ваш пылесос в стильный и всегда готовый к работе аксессуар. Эффективность, мобильность и чистота без лишних хлопот. Белоснежный цвет подчеркнёт современный интерьер. Уровень шума 84 дБ — оптимальное сочетание мощности и комфорта.
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