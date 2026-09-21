Top.Mail.Ru
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый, золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
19 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
40
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
12 030 руб.  14 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710344
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
19 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х31х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)

Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
19 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...