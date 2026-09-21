Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый, золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
19 кПа
Время работы от аккумулятора, мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%12 030 руб. 14 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710344
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
19 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х31х20
Вес, кг.
5.5
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый, золотой
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.35
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Потребляемая мощность, Вт
310
Мощность всасывания
19 кПа
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора, мин
40
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10S Essential Cordless Vacuum Cleaner (VZV29A)