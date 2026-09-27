Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO OS-44TB1(SW-60812/I)
Управляемый коммутатор OSNOVO для монтажа в стойку — надёжное решение для построения гибкой и масштабируемой сети. Восемь портов RJ45 с поддержкой гигабитной скорости 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают быстрый обмен данными даже при интенсивной нагрузке. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства напрямую через кабель, избавляя от лишних блоков питания. Размер таблицы MAC адресов — 8000, что даёт стабильную работу сети с большим количеством устройств. Солидный вес в 16,6 кг подчёркивает серьёзность устройства для профессионального применения. Коммутатор уровня L2 отлично подойдёт для средних и крупных инфраструктур, где важны продуманное управление трафиком и высокая производительность.
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