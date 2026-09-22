Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-POE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2989G-48TX-POE
Коммутатор SNR — это надежное и высокопроизводительное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в различных корпоративных и офисных средах. Данная модель оснащена 44 портами RJ45 и 4 портами SFP, обеспечивая гибкость при подключении и высокую скорость передачи данных. Особенности устройства: - **Тип коммутатора**: Управляемый, что позволяет оптимизировать и настраивать сетевое взаимодействие для повышения эффективности. - **Уровень L2**: Предоставляет расширенные функции коммутации на втором уровне модели OSI, обеспечивая продвинутую фильтрацию и маршрутизацию данных. - **Базовая скорость передачи данных**: 10/100/1000 Мбит/сек, что позволяет обрабатывать интенсивный сетевой трафик без потери производительности. - **Скорость портов SFP**: 1 Гбит/с, что делает возможным подключение к высокоскоростным магистралям и оптоволоконной инфраструктуре. - **Форм-фактор**: Настольный, удобен для размещения в рабочих зонах и серверных помещениях. - **Размер таблицы MAC адресов**: 16,000, обеспечивая эффективное управление сетевыми соединениями и улучшенную производительность в средах с высокой плотностью устройств. Коммутатор SNR сочетает в себе производительность и функциональность, обеспечивая стабильное функционирование сетевой инфраструктуры. Такой коммутатор является идеальным выбором для организаций, стремящихся к внедрению современных сетевых технологий и поддержанию высокой скорости и надежности передачи данных.
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