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Коммутатор Huawei (98011318-SET1) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Huawei (98011318-SET1)

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Коммутатор Huawei (98011318-SET1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 680 руб. 
Начислим 2843 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651009
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Коммутатор Huawei (98011318-SET1)
177 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Порты
24
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х10
Вес, кг.
4

Описание товара Коммутатор Huawei (98011318-SET1)

Коммутатор 24 PORT 4*10GE SFP+ S5735-L24P4X-A1 HUAWEI.

Отзывы о товаре Коммутатор Huawei (98011318-SET1)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Коммутатор
Порты
24
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор 24 PORT 4*10GE SFP+ S5735-L24P4X-A1 HUAWEI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Huawei (98011318-SET1) - купить по цене 177680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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