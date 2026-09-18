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Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A

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Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
584 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295009
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Характеристики

Бренд
Cisco
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Порты
48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Габаритные размеры, мм
445х44х409
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
32768
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х58х25
Вес, кг.
12.38

Описание товара Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 - являются передовыми стекируемыми коммутационными платформами корпоративного уровня. Они представляют собой поколение самых популярных коммутационных платформ в отрасли. Эти коммутаторы закладывают фундамент для построения программно-определяемого доступа (SD-Access), передовой архитектуры корпоративной сети Cisco. Коммутаторы Catalyst серии 9300 разработаны с учетом технологии Cisco StackWise, которая позволяет осуществлять гибкое развертывание и безостановочную передачу данных при аварийном переключении (NSF/SSO), для создания наиболее отказоустойчивой архитектуры в стекируемом решении (sub-50-ms).



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Отзывы о товаре Коммутатор Cisco Catalyst C9300-48UXM-A




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Cisco
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Порты
48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Габаритные размеры, мм
445х44х409
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
32768
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутаторы Cisco Catalyst серии 9300 - являются передовыми стекируемыми коммутационными платформами корпоративного уровня. Они представляют собой поколение самых популярных коммутационных платформ в отрасли. Эти коммутаторы закладывают фундамент для построения программно-определяемого доступа (SD-Access), передовой архитектуры корпоративной сети Cisco. Коммутаторы Catalyst серии 9300 разработаны с учетом технологии Cisco StackWise, которая позволяет осуществлять гибкое развертывание и безостановочную передачу данных при аварийном переключении (NSF/SSO), для создания наиболее отказоустойчивой архитектуры в стекируемом решении (sub-50-ms).


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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