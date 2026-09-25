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Коммутатор TP-Link SG6654XHP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link SG6654XHP

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TP-Link SG6654XHP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG6654XHP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
212 130 руб. 
Начислим 3395 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link SG6654XHP
212 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х65х17
Вес, кг.
12.1

Описание товара Коммутатор TP-Link SG6654XHP

Мощный управляемый коммутатор TP-Link уровня L3 открывает широкие возможности для продвинутой сети. Благодаря настольному форм-фактору он удобно размещается даже в ограниченном пространстве, оставаясь при этом настоящим гигантом внутри. 48 скоростных RJ45-портов с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с справляются с большим потоком данных, а 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с позволяют легко организовать гибкие оптоволоконные подключения. Технологии PoE 802.3af и 802.3at обеспечивают питание совместимых устройств прямо по кабелю — забудьте о безумии с розетками и адаптерами. Большая таблица MAC-адресов на 32000 записей говорит сама за себя: масштаб сети может расти без ограничений, а стабильность соединения останется на высоте. Такой коммутатор идеально подходит для динамичных, быстрорастущих компаний и помещений с интенсивным трафиком.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG6654XHP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
6
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
32000
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Страна производитель
Китай
Описание
Мощный управляемый коммутатор TP-Link уровня L3 открывает широкие возможности для продвинутой сети. Благодаря настольному форм-фактору он удобно размещается даже в ограниченном пространстве, оставаясь при этом настоящим гигантом внутри. 48 скоростных RJ45-портов с поддержкой 10/100/1000 Мбит/с справляются с большим потоком данных, а 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с позволяют легко организовать гибкие оптоволоконные подключения. Технологии PoE 802.3af и 802.3at обеспечивают питание совместимых устройств прямо по кабелю — забудьте о безумии с розетками и адаптерами. Большая таблица MAC-адресов на 32000 записей говорит сама за себя: масштаб сети может расти без ограничений, а стабильность соединения останется на высоте. Такой коммутатор идеально подходит для динамичных, быстрорастущих компаний и помещений с интенсивным трафиком.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор TP-Link SG6654XHP - по цене 212130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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