Top.Mail.Ru
Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
444 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740886
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mellanox
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х61х17
Вес, кг.
14

Описание товара Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC

Mellanox предлагает управляемый коммутатор с расширенными возможностями для современных сетей. 48 портов RJ45 с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают быструю передачу данных для большого числа устройств. Дополнительные 4 SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость подключения. Благодаря настольному форм-фактору коммутатор легко разместить даже в ограниченном пространстве. Уровень L2 открывает широкие возможности для эффективного управления сетью, а таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу при большом количестве подключённых устройств. Поддержка PoE отсутствует — всё внимание только на скорости и надежности коммутации.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mellanox
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Mellanox предлагает управляемый коммутатор с расширенными возможностями для современных сетей. 48 портов RJ45 с поддержкой скоростей 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают быструю передачу данных для большого числа устройств. Дополнительные 4 SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют гибкость подключения. Благодаря настольному форм-фактору коммутатор легко разместить даже в ограниченном пространстве. Уровень L2 открывает широкие возможности для эффективного управления сетью, а таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу при большом количестве подключённых устройств. Поддержка PoE отсутствует — всё внимание только на скорости и надежности коммутации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Mellanox MSN2201-CB2FC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...