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Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A)

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Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A) - фото 2
Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
249 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648725
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
60х58х17
Вес, кг.
9.35

Описание товара Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A)

Коммутатор предназначен для безопасного подключения конечных пользователей к сети предприятия или сети Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 16 портами 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, 8 портами 5GBase-T с поддержкой PoE, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 25GBase-X SFP28, поддерживает многоадресные группы и расширенные функции безопасности, что делает его идеальным мультигигабитным решением уровня доступа. Данный коммутатор также оснащен портом USB 2.0, что позволяет осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранить на нем файлы системного журнала.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DMS-3130-30PS/A1A)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор предназначен для безопасного подключения конечных пользователей к сети предприятия или сети Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 16 портами 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE, 8 портами 5GBase-T с поддержкой PoE, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 25GBase-X SFP28, поддерживает многоадресные группы и расширенные функции безопасности, что делает его идеальным мультигигабитным решением уровня доступа. Данный коммутатор также оснащен портом USB 2.0, что позволяет осуществить загрузку программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранить на нем файлы системного журнала.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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