Коммутатор Aten KL1516AIN-AXA-RG

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
384 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505873
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KL1516AiN-AXA-RG – IP KVM Переключатель ATEN KL1516AiN, устройство управления, обеспечивающее безопасный доступ к 16 компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура, видео и мышь). Устройство состоит из KVM переключателя интегрированного с 19-ти дюймовым LCD монитором, клавиатурой и тачпадом. Корпус высотой 1U имеет двухрельсовую систему, позволяющую независимо выдвигать монитор и клавиатуру. Для максимально эффективного использования пространства вашего центра обработки данных неиспользуемый модуль клавиатуры/тачпада можно полностью задвинуть, а тонкий ЖК-монитор повернуть и установить вплотную к стойке, что обеспечивает удобное отслеживание работы компьютеров. Это позволяет экономить свободное пространство в серверной комнате или центре обработки данных.
KL1516AiN-AXA-RG – IP KVM Переключатель ATEN KL1516AiN, устройство управления, обеспечивающее безопасный доступ к 16 компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура, видео и мышь). Устройство состоит из KVM переключателя интегрированного с 19-ти дюймовым LCD монитором, клавиатурой и тачпадом. Корпус высотой 1U имеет двухрельсовую систему, позволяющую независимо выдвигать монитор и клавиатуру. Для максимально эффективного использования пространства вашего центра обработки данных неиспользуемый модуль клавиатуры/тачпада можно полностью задвинуть, а тонкий ЖК-монитор повернуть и установить вплотную к стойке, что обеспечивает удобное отслеживание работы компьютеров. Это позволяет экономить свободное пространство в серверной комнате или центре обработки данных.
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