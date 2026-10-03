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Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI)

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Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
219 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648723
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
34
Габаритные размеры, мм
380x44x441
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
68000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х16
Вес, кг.
5.1

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI)

Управляемый стекируемый коммутатор третьего уровня DGS-3630-28PC предназначен для сетей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также для интернет-провайдеров. Он обеспечивает высокую производительность, гибкость управления, отказоустойчивость и расширенные функции ПО.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
34
Габаритные размеры, мм
380x44x441
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
68000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый стекируемый коммутатор третьего уровня DGS-3630-28PC предназначен для сетей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также для интернет-провайдеров. Он обеспечивает высокую производительность, гибкость управления, отказоустойчивость и расширенные функции ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link (DGS-3630-28PC/A2ASI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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