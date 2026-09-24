Коммутатор Huawei (98011343-SET1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 310 руб.
В наличии
Код товара: 651008
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Загружаем...
204 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Габаритные размеры, мм
35x10.5x52.7
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х39х10
Вес, кг.
4
Описание товара Коммутатор Huawei (98011343-SET1)
Сетевой коммутатор HUAWEI Type L2+ PoE порты 24 98011343-SET1.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Габаритные размеры, мм
35x10.5x52.7
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Сетевой коммутатор HUAWEI Type L2+ PoE порты 24 98011343-SET1.
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Huawei (98011343-SET1) – стоимость товара 204310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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