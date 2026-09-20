Коммутатор Zyxel XS3800-28-ZZ0101F
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%705 200 руб. 943 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579246
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х53х13
Вес, кг.
7.07
Описание товара Коммутатор Zyxel XS3800-28-ZZ0101F
ZyxelMGS3750-28FCarrierEthernetSwitch– этот коммутатор был специально создан для обеспечения надежного и безопасного соединения сетям правительственных учреждений, университетов и бизнесов предоставляющих услуги оператора связи и интернет-провайдера по доступной цене. С помощью MGS3750-28F, вы можете сбалансировать нагрузку и улучшить производительность вашей сети. Функции управления и QoS предоставят широкий спектр возможностей для поддержки сети бизнес-класса.
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ZyxelMGS3750-28FCarrierEthernetSwitch– этот коммутатор был специально создан для обеспечения надежного и безопасного соединения сетям правительственных учреждений, университетов и бизнесов предоставляющих услуги оператора связи и интернет-провайдера по доступной цене. С помощью MGS3750-28F, вы можете сбалансировать нагрузку и улучшить производительность вашей сети. Функции управления и QoS предоставят широкий спектр возможностей для поддержки сети бизнес-класса.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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