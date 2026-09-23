Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 510 руб.
В наличии
Код товара: 627348
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99 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE802.3z
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х11
Вес, кг.
5.98
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
Управляемый стекируемый коммутатор предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 20 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE, портами 100/1000/2.5GBase-T поддержкой PoE, также портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, сетях которых используются беспроводные точки доступа Wi-Fi 6, сетевые камеры IP-телефоны.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE802.3z
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Управляемый стекируемый коммутатор предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 20 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE, портами 100/1000/2.5GBase-T поддержкой PoE, также портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, сетях которых используются беспроводные точки доступа Wi-Fi 6, сетевые камеры IP-телефоны.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A - этот товар вы можете купить по цене 99510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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