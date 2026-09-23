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Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A

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Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 510 руб. 
Начислим 1593 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627348
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Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A
99 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE802.3z
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х11
Вес, кг.
5.98

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A

Управляемый стекируемый коммутатор предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 20 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE, портами 100/1000/2.5GBase-T поддержкой PoE, также портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, сетях которых используются беспроводные точки доступа Wi-Fi 6, сетевые камеры IP-телефоны.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE802.3z
Порты
28
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый стекируемый коммутатор предназначен для сетей предприятий малого среднего бизнеса (SME/SMB). Устройство оснащено 20 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE, портами 100/1000/2.5GBase-T поддержкой PoE, также портами 10GBase-T 2 портами 10GBase-X SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения. Данный коммутатор поддержкой РоЕ идеально подходит для клиентов, сетях которых используются беспроводные точки доступа Wi-Fi 6, сетевые камеры IP-телефоны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1520-28MP/A1A - этот товар вы можете купить по цене 99510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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