Коммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
26
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 920 руб.
В наличии
Код товара: 723345
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106 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
26
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х56х15
Вес, кг.
7.65
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A
D-LINK выпускает действительно мощный управляемый коммутатор уровня L3 — убедительное решение для современных сетей. Его настольный форм-фактор удобно впишется в рабочее пространство, несмотря на внушительный вес 4,66 кг — это гарантия надёжности и устойчивости устройства даже при интенсивной эксплуатации. Сразу 26 портов RJ45 позволяют подключить множество устройств, а 4 дополнительных SFP-порта на скорости 1 Гбит/с обеспечивают быстрые и гибкие оптические соединения. Базовая скорость до 1000 Мбит/сек — настоящий простор для передачи данных без задержек. Вместительная таблица MAC-адресов на 16 000 записей открывает большие возможности для масштабирования и управления крупной корпоративной сетью.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
26
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
D-LINK выпускает действительно мощный управляемый коммутатор уровня L3 — убедительное решение для современных сетей. Его настольный форм-фактор удобно впишется в рабочее пространство, несмотря на внушительный вес 4,66 кг — это гарантия надёжности и устойчивости устройства даже при интенсивной эксплуатации. Сразу 26 портов RJ45 позволяют подключить множество устройств, а 4 дополнительных SFP-порта на скорости 1 Гбит/с обеспечивают быстрые и гибкие оптические соединения. Базовая скорость до 1000 Мбит/сек — настоящий простор для передачи данных без задержек. Вместительная таблица MAC-адресов на 16 000 записей открывает большие возможности для масштабирования и управления крупной корпоративной сетью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор D-Link DGS-3130-30PS/B2A - по цене 106920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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