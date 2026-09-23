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Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A

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Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - фото 1
Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - фото 2
Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 230 руб. 
Начислим 2004 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512687
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A
125 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х34х9
Вес, кг.
4.13

Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A

Настраиваемый коммутатор DXS-1210-28S, оснащенный 24 портами 10GBase-X SFP+ и 4 портами 10GBase-T, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с и предназначен для использования на уровнях агрегации/доступа корпоративных сетей или на уровне ядра сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Благодаря сочетанию портов 10GBase-T и портов SFP+, DXS-1210-28S предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию в сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор DXS-1210-28S, оснащенный 24 портами 10GBase-X SFP+ и 4 портами 10GBase-T, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с и предназначен для использования на уровнях агрегации/доступа корпоративных сетей или на уровне ядра сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Благодаря сочетанию портов 10GBase-T и портов SFP+, DXS-1210-28S предоставляет широкие возможности подключения, упрощая, таким образом, интеграцию в сеть. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DXS-1210-28S DXS-1210-28S/A1A - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 125230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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