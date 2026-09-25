Коммутатор TP-Link SG6654X
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG6654X
Коммутаторы TP-Link — управляемое решение уровня L2 для построения производительной проводной сети. Настольный форм-фактор удобно использовать там, где требуется организовать большое количество подключений без перехода к более сложным решениям. Модель оснащена 48 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, поэтому подходит для подключения большого числа сетевых устройств и работы с гигабитными соединениями. Для расширения сетевой инфраструктуры предусмотрено 6 портов SFP со скоростью 1 Гбит/с. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание и данные по сетевому кабелю совместимым устройствам. Размер таблицы MAC-адресов на 32 000 записей обеспечивает уверенную работу в разветвлённых сетях с большим количеством подключений.
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