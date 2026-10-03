Коммутатор D-Link DWC-2000/A2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DWC-2000/A2A
D-LINK Контроллер беспроводных точек доступа DWC-2000/A2AБеспроводной контроллер D-Link DWC-2000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN и предназначен для установки сети в образовательных учреждениях, гостиницах, на средних и крупных предприятиях. Благодаря возможности управления беспроводными точками доступа в количестве от 64 единиц (до 256 после установки дополнительных лицензий) и до 1024 единиц в кластере контроллеров, DWC-2000 является полнофункциональным и экономичным решением для сетей среднего и большого масштаба. Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций.
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