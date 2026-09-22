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Коммутатор OSNOVO SW-8F купить с доставкой в Москве
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Коммутатор OSNOVO SW-8F

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Коммутатор OSNOVO SW-8F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729837
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор SW-8F, блок питания AC230V/DC12V(1А), руководство по эксплуатации, упаковка.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х7
Вес, г.
100

Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-8F

Коммутатор OSNOVO – это надежное и эффективное решение для построения домашних и офисных сетей. Этот неуправляемый настольный коммутатор оснащен 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, что обеспечивает гибкость подключения и высокую скорость передачи данных. Он поддерживает базовую скорость 1000 Мбит/сек, которая подходит для множества сетевых приложений и задач. Благодаря компактному форм-фактору, коммутатор легко размещается на рабочем столе, не занимая много места. Поддержка скорости портов SFP в 1 Гбит/сек делает его идеальным вариантом для интеграции с оптоволоконными сетями. Размер таблицы MAC адресов составляет 4000, что позволяет поддерживать большое количество устройств в сети. С весом всего 0,3 кг, коммутатор OSNOVO является легким и портативным устройством, которое не требует сложной установки и настройки. Это идеальный выбор для пользователей, которым необходимо надежное и производительное сетевое решение без лишних хлопот.



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Отзывы о товаре Коммутатор OSNOVO SW-8F




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор SW-8F, блок питания AC230V/DC12V(1А), руководство по эксплуатации, упаковка.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OSNOVO – это надежное и эффективное решение для построения домашних и офисных сетей. Этот неуправляемый настольный коммутатор оснащен 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, что обеспечивает гибкость подключения и высокую скорость передачи данных. Он поддерживает базовую скорость 1000 Мбит/сек, которая подходит для множества сетевых приложений и задач. Благодаря компактному форм-фактору, коммутатор легко размещается на рабочем столе, не занимая много места. Поддержка скорости портов SFP в 1 Гбит/сек делает его идеальным вариантом для интеграции с оптоволоконными сетями. Размер таблицы MAC адресов составляет 4000, что позволяет поддерживать большое количество устройств в сети. С весом всего 0,3 кг, коммутатор OSNOVO является легким и портативным устройством, которое не требует сложной установки и настройки. Это идеальный выбор для пользователей, которым необходимо надежное и производительное сетевое решение без лишних хлопот.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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