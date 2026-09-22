Коммутатор OSNOVO SW-8F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-8F
Коммутатор OSNOVO – это надежное и эффективное решение для построения домашних и офисных сетей. Этот неуправляемый настольный коммутатор оснащен 8 портами RJ45 и 2 портами SFP, что обеспечивает гибкость подключения и высокую скорость передачи данных. Он поддерживает базовую скорость 1000 Мбит/сек, которая подходит для множества сетевых приложений и задач. Благодаря компактному форм-фактору, коммутатор легко размещается на рабочем столе, не занимая много места. Поддержка скорости портов SFP в 1 Гбит/сек делает его идеальным вариантом для интеграции с оптоволоконными сетями. Размер таблицы MAC адресов составляет 4000, что позволяет поддерживать большое количество устройств в сети. С весом всего 0,3 кг, коммутатор OSNOVO является легким и портативным устройством, которое не требует сложной установки и настройки. Это идеальный выбор для пользователей, которым необходимо надежное и производительное сетевое решение без лишних хлопот.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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