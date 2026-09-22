Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F)
Коммутатор Zyxel — это высокопроизводительное сетевое решение, созданное для обеспечения надежного и эффективного соединения в корпоративных и офисных средах. Этот управляемый коммутатор уровня L2 обладает всеми необходимыми функциями для оптимизации сетевой инфраструктуры. **Характеристики:** - **Вес:** 4,1 кг, что делает его достаточно легким для установки в различных условиях, как на полке, так и на столе. - **Количество портов RJ45:** 48 портов, поддерживающих базовую скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, позволяют без труда подключать большое количество устройств. - **Количество портов SFP:** 4 порта, предоставляющие расширенные возможности для подключения оптических каналов и повышения скорости обмена данными. - **Форм-фактор:** Настольный дизайн обеспечивает удобство установки и размещения в любом помещении. - **Поддержка PoE:** Отсутствует, что делает его более подходящим для сценариев, не требующих питания по сети. - **Скорость портов SFP:** Не указана, но ориентирована на расширение возможностей соединений. - **Размер таблицы MAC адресов:** Поддерживает до 16000 адресов, что обеспечивает значительную емкость для обработки большого объема подключений и предотвращение конфликтов. Коммутатор Zyxel — это надежное устройство, передовой функционал которого обеспечит качественную поддержку вашей сети, гарантируя ей стабильность и гибкость в управлении сетевыми потоками. Он идеально подходит для тех, кто ищет эффективное решение для построения и управления сетевой инфраструктурой.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 161 070 руб.40268 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM
-
В наличииЦена 177 740 руб.44435 руб. в СплитКоммутатор Huawei (98011318-SET1)
-
В наличииЦена 188 130 руб.47033 руб. в СплитКоммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A
-
В наличииЦена 204 380 руб.51095 руб. в СплитКоммутатор Huawei (98011343-SET1)
-
В наличииЦена 211 370 руб.52843 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG6654XHP
-
В наличииЦена 277 730 руб.69433 руб. в СплитКоммутатор Huawei 98011606-88037BNL
-
В наличииЦена 387 310 руб.96828 руб. в СплитКоммутатор Huawei 98011020-88037BNL
-
В наличииЦена 425 840 руб.106460 руб. в СплитКоммутатор Huawei 02359504
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel NebulaFlex XGS1935-52HP (XGS1935-52HP-EU0101F)