Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1520-52MP/A2A
Этот управляемый коммутатор D-Link уровня L3 создан для масштабных задач. С целых 48 портами RJ45 и двумя SFP-портами с пропускной способностью до 1 Гбит/с он легко справляется с подключением большого числа устройств — идеален для корпоративных сетей, где важна каждая секунда скорости. Базовая скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек гарантирует стабильную и быструю работу. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволит питать требовательное сетевое оборудование без лишних проводов. Вместительная таблица MAC-адресов на 16000 записей отлично подходит для сложной распределённой инфраструктуры. Несмотря на впечатляющие возможности, коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и весит всего 4,8 кг — не займёт лишнего места в офисе или серверной.
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