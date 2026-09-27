Коммутатор Origo OS6226/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Origo OS6226/A1A
ORIGO — управляемый коммутатор L2 в компактном настольном форм-факторе, который отлично впишется в офисное или небольшое серверное пространство. Сразу 24 порта RJ45 с поддержкой скоростей до 1 Гбит/с позволяют подключить множество устройств на высокой скорости, а 2 дополнительных SFP-порта добавляют гибкости при организации сетей. Большая таблица MAC-адресов — 32000 записей — даёт коммутатору серьёзный запас для стабильной работы даже с расширяющейся сетью. Отсутствие PoE делает его максимально энергоэффективным и универсальным в сценариях, где питание по кабелю не требуется. 6 кг веса при настольном размещении обещают надёжную устойчивость без лишней громоздкости.
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