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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
167 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285951
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Описание товара Коммутатор HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ (JL255A#ABB)
Коммутаторы Aruba 2930F обладают встроенной поддержкой проводных и беспроводных сетей и предназначены для создания цифровых рабочих мест, оптимизированных для мобильных пользователей. Эти базовые коммутаторы доступа уровня 3 удобны в развертывании и эксплуатации благодаря современным средствам управления и обеспечения безопасности, таким как Aruba ClearPass Policy Manager и Aruba AirWave. Они идеально подходят для периферийных участков корпоративных сетей, филиалов и офисов малого и среднего бизнеса. Архитектура Aruba ProVision ASIC обеспечивает высокую производительность и поддержку новейших SDN-приложений с современными возможностями программирования. Они поддерживают восходящие соединения 10GbE, технологию PoE+, мощные функции контроля качества обслуживания и маршрутизацию по протоколу RIP.
Коммутаторы Aruba 2930F обладают встроенной поддержкой проводных и беспроводных сетей и предназначены для создания цифровых рабочих мест, оптимизированных для мобильных пользователей. Эти базовые коммутаторы доступа уровня 3 удобны в развертывании и эксплуатации благодаря современным средствам управления и обеспечения безопасности, таким как Aruba ClearPass Policy Manager и Aruba AirWave. Они идеально подходят для периферийных участков корпоративных сетей, филиалов и офисов малого и среднего бизнеса. Архитектура Aruba ProVision ASIC обеспечивает высокую производительность и поддержку новейших SDN-приложений с современными возможностями программирования. Они поддерживают восходящие соединения 10GbE, технологию PoE+, мощные функции контроля качества обслуживания и маршрутизацию по протоколу RIP.
Коммутатор HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP+ (JL255A#ABB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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