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Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
24
Поддержка PoE
нет
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  • Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
188 800 руб. 
Начислим 3021 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A
188 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор DXS-3410-32SY, Кабель питания, крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, Комплект для монтажа, Эксплуатационная документация
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
24
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х40х9
Вес, кг.
3.9

Описание товара Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A

Представляем коммутатор D-Link DXS-3410-32SY — высокопроизводительное и многофункциональное сетевое решение, созданное для построения мощной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Это устройство третьего уровня, которое не просто объединяет сетевые узлы, а эффективно управляет трафиком, обеспечивая беспрецедентную скорость и контроль данных в современных центрах обработки данных и корпоративных сетях. Благодаря компактному исполнению для монтажа в стойку высотой всего один юнит, коммутатор экономит ценное пространство в серверной, сохраняя при этом исключительную мощность. Его внутренняя пропускная способность составляет 760 гигабит в секунду, что гарантирует мгновенную передачу информации между всеми портами без задержек и узких мест. Устройство поддерживает максимальную скорость передачи данных по Ethernet до 25 гигабит в секунду, что делает его идеальным для работы с ресурсоемкими приложениями, большими данными и виртуализированными средами. Коммутатор оснащен тридцатью двумя портами для передачи данных, что обеспечивает гибкость подключения. Двадцать восемь из них — это порты SFP+ со скоростью 10 гигабит в секунду, а четыре — высокоскоростные порты SFP28, поддерживающие 25 гигабит в секунду. Такая конфигурация позволяет создать высокоскоростное магистральное соединение и подключить критически важные серверы или системы хранения данных. Устройство эффективно обрабатывает крупные пакеты данных, поддерживая режим Jumbo Frame размером до 10 килобайт, что значительно повышает производительность при передаче больших объемов информации. Для обеспечения интеллектуальной коммутации и безопасности в устройстве реализована поддержка виртуальных локальных сетей по стандарту IEEE 802.1q. Оно полностью совместимо с современным интернет-протоколом IPv6, что будущепрочивает вашу сеть. Наличие сервера протокола динамической конфигурации узла упрощает управление сетевыми адресами. Устройство обладает значительными аппаратными ресурсами: объем оперативной памяти составляет один гигабайт, а флэш-памяти — 256 мегабайт, что обеспечивает стабильную работу сложных таблиц маршрутизации и приложений. Размер таблицы MAC-адресов рассчитан на 32 тысячи записей, что достаточно даже для самых разветвленных сетей. Одной из ключевых особенностей является возможность объединения нескольких устройств в стек, что позволяет централизованно управлять группой коммутаторов как одним логическим устройством, значительно упрощая масштабирование и администрирование. Управлять коммутатором удобно через привычный веб-интерфейс или через командную строку, доступ к которой осуществляется через консольный порт RJ-45. Для безопасного удаленного управления поддерживаются протоколы SSH и Telnet, а для интеграции в системы мониторинга — протокол простого управления сетями. Наличие выделенного порта управления и порта USB Type-A добавляет гибкости при эксплуатации и обслуживании устройства.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор DXS-3410-32SY, Кабель питания, крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, Комплект для монтажа, Эксплуатационная документация
Базовая скорость передачи данных
10 Гбит/с
Количество портов SFP
24
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем коммутатор D-Link DXS-3410-32SY — высокопроизводительное и многофункциональное сетевое решение, созданное для построения мощной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Это устройство третьего уровня, которое не просто объединяет сетевые узлы, а эффективно управляет трафиком, обеспечивая беспрецедентную скорость и контроль данных в современных центрах обработки данных и корпоративных сетях. Благодаря компактному исполнению для монтажа в стойку высотой всего один юнит, коммутатор экономит ценное пространство в серверной, сохраняя при этом исключительную мощность. Его внутренняя пропускная способность составляет 760 гигабит в секунду, что гарантирует мгновенную передачу информации между всеми портами без задержек и узких мест. Устройство поддерживает максимальную скорость передачи данных по Ethernet до 25 гигабит в секунду, что делает его идеальным для работы с ресурсоемкими приложениями, большими данными и виртуализированными средами. Коммутатор оснащен тридцатью двумя портами для передачи данных, что обеспечивает гибкость подключения. Двадцать восемь из них — это порты SFP+ со скоростью 10 гигабит в секунду, а четыре — высокоскоростные порты SFP28, поддерживающие 25 гигабит в секунду. Такая конфигурация позволяет создать высокоскоростное магистральное соединение и подключить критически важные серверы или системы хранения данных. Устройство эффективно обрабатывает крупные пакеты данных, поддерживая режим Jumbo Frame размером до 10 килобайт, что значительно повышает производительность при передаче больших объемов информации. Для обеспечения интеллектуальной коммутации и безопасности в устройстве реализована поддержка виртуальных локальных сетей по стандарту IEEE 802.1q. Оно полностью совместимо с современным интернет-протоколом IPv6, что будущепрочивает вашу сеть. Наличие сервера протокола динамической конфигурации узла упрощает управление сетевыми адресами. Устройство обладает значительными аппаратными ресурсами: объем оперативной памяти составляет один гигабайт, а флэш-памяти — 256 мегабайт, что обеспечивает стабильную работу сложных таблиц маршрутизации и приложений. Размер таблицы MAC-адресов рассчитан на 32 тысячи записей, что достаточно даже для самых разветвленных сетей. Одной из ключевых особенностей является возможность объединения нескольких устройств в стек, что позволяет централизованно управлять группой коммутаторов как одним логическим устройством, значительно упрощая масштабирование и администрирование. Управлять коммутатором удобно через привычный веб-интерфейс или через командную строку, доступ к которой осуществляется через консольный порт RJ-45. Для безопасного удаленного управления поддерживаются протоколы SSH и Telnet, а для интеграции в системы мониторинга — протокол простого управления сетями. Наличие выделенного порта управления и порта USB Type-A добавляет гибкости при эксплуатации и обслуживании устройства.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор D-Link DXS-3410-32SY/A1A - по цене 188800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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