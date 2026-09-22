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Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE

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Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE - фото 2
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Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729816
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
54х52х12
Вес, кг.
6.6

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE

Коммутатор Ubiquiti — это высокопроизводительное сетевое устройство, которое отлично подойдет для создания стабильной и быстрой сети в любом масштабе. Он оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, что обеспечивает гибкость и возможность подключения различных типов устройств. Управляемый коммутатор уровня L2 позволяет эффективно контролировать и управлять сетевым трафиком, обеспечивая при этом высокую надежность и безопасность связи. Коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что делает его идеальным решением как для небольших, так и для средних бизнес-сетей. Несмотря на его высокую функциональность, в данном устройстве отсутствует поддержка PoE, что может быть важно при планировании расположения коммутатора и подключаемого оборудования. Его настольный форм-фактор предлагает удобство в установке и размещении в офисной среде. Весом 6,2 кг, коммутатор отличается устойчивостью и долговечностью. Эти характеристики делают его надежным решением для различных сетевых задач, требующих высокой пропускной способности и надежного соединения.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-Pro-Max-48-PoE




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Коммутатор Ubiquiti — это высокопроизводительное сетевое устройство, которое отлично подойдет для создания стабильной и быстрой сети в любом масштабе. Он оснащен 48 портами RJ45 и 4 портами SFP, что обеспечивает гибкость и возможность подключения различных типов устройств. Управляемый коммутатор уровня L2 позволяет эффективно контролировать и управлять сетевым трафиком, обеспечивая при этом высокую надежность и безопасность связи. Коммутатор поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что делает его идеальным решением как для небольших, так и для средних бизнес-сетей. Несмотря на его высокую функциональность, в данном устройстве отсутствует поддержка PoE, что может быть важно при планировании расположения коммутатора и подключаемого оборудования. Его настольный форм-фактор предлагает удобство в установке и размещении в офисной среде. Весом 6,2 кг, коммутатор отличается устойчивостью и долговечностью. Эти характеристики делают его надежным решением для различных сетевых задач, требующих высокой пропускной способности и надежного соединения.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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