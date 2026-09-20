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Коммутатор Aten KH1516A-AX-G купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Aten KH1516A-AX-G

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Коммутатор Aten KH1516A-AX-G - фото 1
Коммутатор Aten KH1516A-AX-G - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Aten KH1516A-AX-G - фото 1
  • Коммутатор Aten KH1516A-AX-G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505862
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Характеристики

Бренд
Aten
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, кг.
3.5

Описание товара Коммутатор Aten KH1516A-AX-G

KVM-переключатели KH1516A позволяют ИТ-администраторам получать доступ и управлять несколькими компьютерами с одной PS/2 или USB консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь). Операторы могут управлять 16 компьютерами. Подключение шлейфом (в стек) до 31 дополнительного переключателя позволяет увеличить количество компьютеров, управляемых с центральной KVM-консоли, до 512. Эти переключатели обладают уникальными и мощными функциями, позволяющими администраторам легко и непринужденно управлять всеми устройствами серверной комнаты или центра обработки данных. Кроме того, переключатель совместим с KVM-кабель-адаптерами компании ATEN. Это позволяет создавать гибкие комбинации интерфейсов (PS/2, USB с видеоинтерфейсами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, Sun и последовательных подключений) для управления всеми типами компьютеров.



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Отзывы о товаре Коммутатор Aten KH1516A-AX-G




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Характеристики
Бренд
Aten
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
KVM-переключатели KH1516A позволяют ИТ-администраторам получать доступ и управлять несколькими компьютерами с одной PS/2 или USB консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь). Операторы могут управлять 16 компьютерами. Подключение шлейфом (в стек) до 31 дополнительного переключателя позволяет увеличить количество компьютеров, управляемых с центральной KVM-консоли, до 512. Эти переключатели обладают уникальными и мощными функциями, позволяющими администраторам легко и непринужденно управлять всеми устройствами серверной комнаты или центра обработки данных. Кроме того, переключатель совместим с KVM-кабель-адаптерами компании ATEN. Это позволяет создавать гибкие комбинации интерфейсов (PS/2, USB с видеоинтерфейсами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, Sun и последовательных подключений) для управления всеми типами компьютеров.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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