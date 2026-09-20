Коммутатор Aten KH1516A-AX-G
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Aten KH1516A-AX-G
KVM-переключатели KH1516A позволяют ИТ-администраторам получать доступ и управлять несколькими компьютерами с одной PS/2 или USB консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь). Операторы могут управлять 16 компьютерами. Подключение шлейфом (в стек) до 31 дополнительного переключателя позволяет увеличить количество компьютеров, управляемых с центральной KVM-консоли, до 512. Эти переключатели обладают уникальными и мощными функциями, позволяющими администраторам легко и непринужденно управлять всеми устройствами серверной комнаты или центра обработки данных. Кроме того, переключатель совместим с KVM-кабель-адаптерами компании ATEN. Это позволяет создавать гибкие комбинации интерфейсов (PS/2, USB с видеоинтерфейсами VGA, DVI, HDMI и DisplayPort, Sun и последовательных подключений) для управления всеми типами компьютеров.
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