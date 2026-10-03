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Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM

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Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 2
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 3
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 4
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 5
Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 3
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 4
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 5
  • Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 750 руб. 
Начислим 1372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 353885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM
85 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х49х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM

Топовая производительность, доступная для широких масс. 48 гигабитных портов с раздачей PoE-питания. 4 порта SFP+ для подключений на скорости до 10 Гбит/с или связи с другими 10G-устройствами. 2 порта QSFP+ (40 Гбит/с) обеспечивают сверхскоростные оптоволоконные соединения или связь с другими 40G-устройствами.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Топовая производительность, доступная для широких масс. 48 гигабитных портов с раздачей PoE-питания. 4 порта SFP+ для подключений на скорости до 10 Гбит/с или связи с другими 10G-устройствами. 2 порта QSFP+ (40 Гбит/с) обеспечивают сверхскоростные оптоволоконные соединения или связь с другими 40G-устройствами.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 85750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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