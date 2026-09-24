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Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM

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Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 2
Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 3
Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 4
Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 5
Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 3
  • Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 4
  • Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 5
  • Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 920 руб. 
Начислим 1503 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM
93 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания x 2 шт., крепеж для установки в стойку
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM

Управляемый коммутатор MikroTik — это продвинутое решение для тех, кто ценит гибкость и контроль в организации сетевой инфраструктуры. Форм-фактор настольный, так что устройство легко разместить даже в ограниченном пространстве офиса или дома. L3-уровень обеспечивает широкие возможности по маршрутизации — коммутатор не просто передаёт данные, а управляет их потоками. Два скоростных порта SFP по 25 Гбит/с идеально подходят для быстрой передачи больших объёмов данных, а четыре порта RJ45 делают подключение привычных устройств простым и удобным. Базовая скорость 2.5 Гбит/с удовлетворит даже требовательные сценарии работы, а таблица MAC-адресов на 2000 записей даст стабильную работу в крупных сетях. Надёжная конструкция весом 4,25 кг подчёркивает серьёзный подход к качеству и долговечности. Поддержки PoE нет — отличный выбор, если питание по Ethernet вам не требуется.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
документация, кабель питания x 2 шт., крепеж для установки в стойку
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
2.5 Гбит/с
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
25 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор MikroTik — это продвинутое решение для тех, кто ценит гибкость и контроль в организации сетевой инфраструктуры. Форм-фактор настольный, так что устройство легко разместить даже в ограниченном пространстве офиса или дома. L3-уровень обеспечивает широкие возможности по маршрутизации — коммутатор не просто передаёт данные, а управляет их потоками. Два скоростных порта SFP по 25 Гбит/с идеально подходят для быстрой передачи больших объёмов данных, а четыре порта RJ45 делают подключение привычных устройств простым и удобным. Базовая скорость 2.5 Гбит/с удовлетворит даже требовательные сценарии работы, а таблица MAC-адресов на 2000 записей даст стабильную работу в крупных сетях. Надёжная конструкция весом 4,25 кг подчёркивает серьёзный подход к качеству и долговечности. Поддержки PoE нет — отличный выбор, если питание по Ethernet вам не требуется.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM - по цене 93920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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