Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 520815
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Порты
12 портов 10/100/1000 Мбит RJ45, 12 портов 100/1000/2500 Мбит RJ45, 2 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
442.4 x 43.7 x 325
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х12
Вес, кг.
5.2
Описание товара Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE)
UniFi Switch Enterprise 24 PoE - управляемый коммутатор третьего уровня с 24 портами RJ45 и двумя слотами 10GbE SFP+ для соединения с каналами связи на скорости до 10 гигабит. Для подключения новых точек доступа Wi-Fi 6 коммутатор оснащен 12 портами 2.5 гигабита и 12 гигабитными портами. Все порты RJ45 совместимы со стандартом PoE+ и обеспечивают питание для устройств 802.3af/at, при максимальной нагрузке до 400Вт.
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Порты
12 портов 10/100/1000 Мбит RJ45, 12 портов 100/1000/2500 Мбит RJ45, 2 порта 1/10G SFP+
Габаритные размеры, мм
442.4 x 43.7 x 325
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
UniFi Switch Enterprise 24 PoE - управляемый коммутатор третьего уровня с 24 портами RJ45 и двумя слотами 10GbE SFP+ для соединения с каналами связи на скорости до 10 гигабит. Для подключения новых точек доступа Wi-Fi 6 коммутатор оснащен 12 портами 2.5 гигабита и 12 гигабитными портами. Все порты RJ45 совместимы со стандартом PoE+ и обеспечивают питание для устройств 802.3af/at, при максимальной нагрузке до 400Вт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Ubiquiti 24PORT 2.5GBE (USW-ENTERPRISE-24-POE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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