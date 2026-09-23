Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-52MPP/E2A PROJ
Управляемый коммутатор D-Link — настоящая находка для построения современной сетевой инфраструктуры. Сразу 48 портов RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/сек обеспечивают масштабируемость и высокую пропускную способность для крупных офисов или рабочих групп. 4 порта SFP на скорости 1 Гбит/с открывают возможности для быстрой оптики или подключения удалённых сегментов сети. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимые устройства прямо по сетевому кабелю — никаких лишних блоков питания или розеток. Размер таблицы MAC-адресов до 8000 записей даст возможности для сложных сетевых развертываний без рисков потери производительности. L2-уровень управления расширяет возможности контроля и настройки сети, делая коммутатор удобным для профессионального администрирования. При всём этом модель выполнена в настольном форм-факторе, что удобно для размещения прямо на рабочем месте. Вес 6,52 кг подчёркивает её серьёзный потенциал и надёжную конструкцию.
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