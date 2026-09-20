Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Zyxel GS1100-10HP-EU0102F
Неуправляемый коммутатор Zyxel GS1100-10HP рассчитан на эксплуатацию в малых и средних офисах. Особенностью устройства является поддержка технологии PoE, реализованная на всех 8 гигабитных Ethernet-портах. Коммутатор способен обеспечивать питание PoE-совместимого оборудования разных типов. Суммарный бюджет PoE значителен – 130 Вт. Помимо Ethernet-портов, в оснащение коммутатора также входят 2 порта SFP. Устройство характеризуется внутренней пропускной способностью 20 Гбит/с. Величина этого показателя достаточна для бесперебойной работы всех портов с полной загрузкой. Коммутатор Zyxel GS1100-10HP подключается к электросети посредством внешнего адаптера. Это позволило сделать устройство компактнее. Высота корпуса коммутатора равна лишь 27 мм. Возможные способы установки устройства – настольный и настенный. Набор для монтажа на стену входит в комплект поставки. Допустимый температурный диапазон эксплуатации коммутатора – от 0 до 50 °C.
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