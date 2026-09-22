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Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729756
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания, Фиксатор для кабеля питания, Консольный кабель с разъемом RJ-45, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, Комплект для монтажа
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х10
Вес, кг.
3.54

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A

D-Link представляет управляемый коммутатор, который станет надежным компонентом вашей сетевой инфраструктуры. Этот коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, идеально подходит для использования в различных офисных и корпоративных средах. Он предлагает высокую производительность и гибкость благодаря поддержке базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает быструю и надежную передачу данных. С весом 2,262 кг, этот коммутатор обеспечивает стабильность и долговечность. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, он поддерживает большое количество подключенных устройств, упрощая управление сетью. Коммутатор обладает 8 портами RJ45 для подключения различных сетевых устройств и 2 портами SFP, обеспечивающими скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Это позволяет адаптировать устройство к различным потребностям компании и оптимизировать использование сетевых ресурсов. Поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt предоставляет возможность питать подключенные устройства через сетевые кабели, что значительно упрощает установку и сокращает количество необходимых кабелей. Коммутатор D-Link работает на втором уровне модели OSI (L2), предоставляя функции переключения, управления и защиты вашей сети. Это делает его идеальным выбором для организаций, стремящихся к повышенной безопасности и управляемости сетевых решений.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10XP/ME/C1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Кабель питания, Фиксатор для кабеля питания, Консольный кабель с разъемом RJ-45, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, 4 резиновые ножки, Комплект для монтажа
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
D-Link представляет управляемый коммутатор, который станет надежным компонентом вашей сетевой инфраструктуры. Этот коммутатор, выполненный в настольном форм-факторе, идеально подходит для использования в различных офисных и корпоративных средах. Он предлагает высокую производительность и гибкость благодаря поддержке базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что обеспечивает быструю и надежную передачу данных. С весом 2,262 кг, этот коммутатор обеспечивает стабильность и долговечность. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16000 записей, он поддерживает большое количество подключенных устройств, упрощая управление сетью. Коммутатор обладает 8 портами RJ45 для подключения различных сетевых устройств и 2 портами SFP, обеспечивающими скоростью передачи данных до 1 Гбит/с. Это позволяет адаптировать устройство к различным потребностям компании и оптимизировать использование сетевых ресурсов. Поддержка технологии PoE (Power over Ethernet) по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt предоставляет возможность питать подключенные устройства через сетевые кабели, что значительно упрощает установку и сокращает количество необходимых кабелей. Коммутатор D-Link работает на втором уровне модели OSI (L2), предоставляя функции переключения, управления и защиты вашей сети. Это делает его идеальным выбором для организаций, стремящихся к повышенной безопасности и управляемости сетевых решений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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