Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT
Управляемый коммутатор MikroTik в настольном форм-факторе — практичное решение для организации компактной сети. В распоряжении 8 портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с и 2 порта SFP со скоростью до 10 Гбит/с, что позволяет гибко сочетать стандартные сетевые подключения и высокоскоростные линии. Поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt расширяет возможности подключения совместимого оборудования. Коммутатор работает на уровне L2, оснащён таблицей MAC-адресов на 16 000 записей и подходит для управляемой сетевой инфраструктуры. Вес 1,5 кг делает модель удобной для размещения на рабочем столе или в сетевой зоне.
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