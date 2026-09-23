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Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A

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Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 890 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
19 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Порты
24
Габаритные размеры, мм
230x44x280
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-24PV2, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T (12 портов поддержкой PoE), предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-24PV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска устранения неисправностей, также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-24PV2 для решения различных задач.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Порты
24
Габаритные размеры, мм
230x44x280
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-24PV2, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T (12 портов поддержкой PoE), предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-24PV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска устранения неисправностей, также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-24PV2 для решения различных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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