Коммутатор SNR SNR-S5110G-24TX
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 100 руб.
В наличии
Код товара: 729804
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21 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
4
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5110G-24TX
Коммутатор SNR — управляемое решение для построения сети с 24 портами RJ45 и 4 портами SFP. Базовая скорость передачи данных по RJ45 достигает 10/100/1000 Мбит/с, а SFP-порты работают на скорости 1 Гбит/с, обеспечивая гибкость подключения сетевого оборудования. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей — этого достаточно для обработки большого количества сетевых устройств. Настольный форм-фактор упрощает размещение, а вес 3,45 кг делает модель основательной и удобной для установки в подходящем рабочем пространстве.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR — управляемое решение для построения сети с 24 портами RJ45 и 4 портами SFP. Базовая скорость передачи данных по RJ45 достигает 10/100/1000 Мбит/с, а SFP-порты работают на скорости 1 Гбит/с, обеспечивая гибкость подключения сетевого оборудования. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 16 000 записей — этого достаточно для обработки большого количества сетевых устройств. Настольный форм-фактор упрощает размещение, а вес 3,45 кг делает модель основательной и удобной для установки в подходящем рабочем пространстве.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор SNR SNR-S5110G-24TX - по цене 21100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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