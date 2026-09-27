Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S
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Характеристики
Описание товара Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S
Управляемый коммутатор Planet обрёл оптимальный баланс мощности и универсальности для современных задач сетей. 24 порта RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек позволяют строить масштабную локальную сеть без компромиссов по скорости. Четыре порта SFP по 1 Гбит/с открывают дополнительные возможности для оптических подключений и развития инфраструктуры. Настольный форм-фактор экономит место — коммутатор легко разместить на столе или полке в офисе, не загромождая рабочее пространство. Вес 2,1 кг обеспечивает устойчивость даже при полной загрузке портов. Уровень L2 даёт гибкость управления трафиком, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает подключение совместимых устройств простым и элегантным — без лишних кабелей питания. Вместительная MAC-таблица на 8000 записей идеально подходит для динамичных команд и офисов с высокой нагрузкой на сеть.
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