Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC
Коммутатор SNR — это высокоэффективное сетевое устройство, идеально подходящее для использования в малых и средних бизнес-средах. Этот управляемый коммутатор выполнен в настольном форм-факторе и предлагает обширный набор функций для эффективного управления сетевыми потоками на уровне L2. Основные характеристики: - **Размер таблицы MAC адресов**: 16000 записей, что обеспечивает обширные возможности для работы в сетях с высокой плотностью устройств. - **Количество портов RJ45**: 26 портов, позволяющих подключать многочисленные сетевые устройства с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая необходимую пропускную способность для эффективной работы офисных и домашних локальных сетей. - **Тип коммутатора**: Управляемый, что дает администратору сети возможность контролировать и настраивать сетевые подключения для оптимизации производительности и безопасности. - **Стандарты скоростей**: Поддержка базовых сетевых стандартов скорости 10/100/1000 Мбит/сек позволяет легко интегрироваться в любые современный сети, удовлетворяя все основные требования к скорости передачи данных. - **Поддержка PoE**: Отсутствие поддержки PoE делает этот коммутатор более доступным для сетей, где питание через Ethernet не является приоритетной функцией. Бренд SNR зарекомендовал себя как надежный производитель сетевого оборудования, предоставляя пользователям не только высокое качество, но и широкий функционал. Этот коммутатор станет идеальным решением для инфраструктур, где требуются стабильность и высокая производительность без излишних затрат на дополнительные функции.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 970 руб.4993 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
-
В наличииЦена 20 220 руб.5055 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F3A
-
В наличииЦена 20 470 руб.5118 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 20 780 руб.5195 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
-
В наличииЦена 21 100 руб.5275 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-24TX
-
В наличииЦена 21 160 руб.5290 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
-
В наличииЦена 21 440 руб.5360 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
-
В наличииЦена 21 620 руб.5405 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210MP
-
В наличииЦена 22 060 руб.5515 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
-
В наличииЦена 22 360 руб.5590 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210X-8F
-
В наличииЦена 22 960 руб.5740 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/A1A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S2985G-24TC