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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN

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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN - фото 1
Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN - фото 1
  • Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 230 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 287921
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
19 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х6
Вес, кг.
1.33

Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN

Полнофункциональный коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор). Подробнее о настройках и опциях читайте на соответствующей странице производителя: CRS features. PoE-коммутатор имеет 8 гигабитных портов RJ45 с различными вариантами питания на выходе: автоопределение 802.3af/at PoE/PoE+ и Passive PoE. Четыре SFP-порта обеспечивают возможность оптоволоконного подключения для поддержки восходящих соединений до 1 Гбит/с. На задней стороне корпуса есть вторичный разъём DC Jack, который поддерживает источник питания 48–57 В — например, MikroTik 48V2A96W (приобретается отдельно). При питании через него, CRS112-8P-4S-IN может питать устройства 802.3af/at. Максимальная сила тока на порт составляет 1 А при входном напряжении 18–28 В, 450 мА при 48–57 В. Общий лимит 2.8 А при 24 В и 1.4 А при 48–57 В.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Полнофункциональный коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор). Подробнее о настройках и опциях читайте на соответствующей странице производителя: CRS features. PoE-коммутатор имеет 8 гигабитных портов RJ45 с различными вариантами питания на выходе: автоопределение 802.3af/at PoE/PoE+ и Passive PoE. Четыре SFP-порта обеспечивают возможность оптоволоконного подключения для поддержки восходящих соединений до 1 Гбит/с. На задней стороне корпуса есть вторичный разъём DC Jack, который поддерживает источник питания 48–57 В — например, MikroTik 48V2A96W (приобретается отдельно). При питании через него, CRS112-8P-4S-IN может питать устройства 802.3af/at. Максимальная сила тока на порт составляет 1 А при входном напряжении 18–28 В, 450 мА при 48–57 В. Общий лимит 2.8 А при 24 В и 1.4 А при 48–57 В.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN - данный товар вы можете купить по цене 19230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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