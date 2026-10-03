Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
Полнофункциональный коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор). Подробнее о настройках и опциях читайте на соответствующей странице производителя: CRS features. PoE-коммутатор имеет 8 гигабитных портов RJ45 с различными вариантами питания на выходе: автоопределение 802.3af/at PoE/PoE+ и Passive PoE. Четыре SFP-порта обеспечивают возможность оптоволоконного подключения для поддержки восходящих соединений до 1 Гбит/с. На задней стороне корпуса есть вторичный разъём DC Jack, который поддерживает источник питания 48–57 В — например, MikroTik 48V2A96W (приобретается отдельно). При питании через него, CRS112-8P-4S-IN может питать устройства 802.3af/at. Максимальная сила тока на порт составляет 1 А при входном напряжении 18–28 В, 450 мА при 48–57 В. Общий лимит 2.8 А при 24 В и 1.4 А при 48–57 В.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 390 руб.4598 руб. в СплитКоммутатор Tiandy TC-P3S019 H/1621/AT/180
-
В наличииЦена 18 400 руб.4600 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A
-
В наличииЦена 18 530 руб.4633 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218
-
В наличииЦена 18 750 руб.4688 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F3A
-
В наличииЦена 19 100 руб.4775 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210MP
-
В наличииЦена 19 410 руб.4853 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+IN
-
В наличииЦена 19 680 руб.4920 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 19 880 руб.4970 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-24TX
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2016P
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN