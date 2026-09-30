Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/ME/B2A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 700 руб.
В наличии
Код товара: 627356
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57 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
30
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х9х3
Вес, кг.
4.51
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/ME/B2A
Коммутатор DGS-1210-28P/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE для подключения по витой паре, также SFP-портами, применяемыми для организации подключения высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества кВ обеспечивает устойчивость медных портов наведенному напряжению, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. DGS-1210-28P/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
30
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16384
Страна производитель
Китай
Коммутатор DGS-1210-28P/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE для подключения по витой паре, также SFP-портами, применяемыми для организации подключения высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества кВ обеспечивает устойчивость медных портов наведенному напряжению, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. DGS-1210-28P/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/ME/B2A - по цене 57700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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