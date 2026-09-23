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Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN

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Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 1
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 2
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 3
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 4
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 5
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 1
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 2
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 3
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 4
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 5
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627323
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х30
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN

Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.

Отзывы о товаре Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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