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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS купить с доставкой в Москве
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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS

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Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 1
Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 2
Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 3
Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 4
Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 5
Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 1
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 2
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 3
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 4
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 5
  • Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729805
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Характеристики

Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х30х9
Вес, кг.
3.13

Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS

Коммутатор SNR — это высокоэффективное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежной и быстрой передачи данных в современных локальных сетях. Этот коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его идеальным для использования в офисах и небольших предприятиях, где требуется компактность и эффективность. SNR коммутатор является управляемым устройством, что позволяет пользователям настраивать его для оптимальной работы сети, обеспечивая контроль и мониторинг различных параметров. Он поддерживает уровень L2, что позволяет осуществлять коммутацию с минимальными задержками и отличной производительностью в средах, требующих повышения надежности и безопасности сети. Оснащенный 24 портами RJ45, коммутатор поддерживает стандарты передачи данных на скорости 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость при подключении различных устройств. В дополнение к этому, он имеет 4 порта SFP, поддерживающих скорость до 10 Гбит/с, что предоставляет возможность организации высокоскоростных магистральных подключений. Коммутатор SNR поддерживает технологию PoE стандарта 802.3af и 802.3at, обеспечивая питание подключенных устройств, таких как IP-телефоны и камеры видеонаблюдения, что облегчает развертывание сетевой инфраструктуры. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16,000 записей, это устройство способно поддерживать значительное количество подключений без потери производительности. Таким образом, коммутатор SNR обеспечивает надежность и высокую производительность, удовлетворяя запросы современных сетевых решений.



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Отзывы о товаре Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS




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Характеристики
Бренд
SNR
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Коммутатор SNR — это высокоэффективное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежной и быстрой передачи данных в современных локальных сетях. Этот коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его идеальным для использования в офисах и небольших предприятиях, где требуется компактность и эффективность. SNR коммутатор является управляемым устройством, что позволяет пользователям настраивать его для оптимальной работы сети, обеспечивая контроль и мониторинг различных параметров. Он поддерживает уровень L2, что позволяет осуществлять коммутацию с минимальными задержками и отличной производительностью в средах, требующих повышения надежности и безопасности сети. Оснащенный 24 портами RJ45, коммутатор поддерживает стандарты передачи данных на скорости 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость при подключении различных устройств. В дополнение к этому, он имеет 4 порта SFP, поддерживающих скорость до 10 Гбит/с, что предоставляет возможность организации высокоскоростных магистральных подключений. Коммутатор SNR поддерживает технологию PoE стандарта 802.3af и 802.3at, обеспечивая питание подключенных устройств, таких как IP-телефоны и камеры видеонаблюдения, что облегчает развертывание сетевой инфраструктуры. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16,000 записей, это устройство способно поддерживать значительное количество подключений без потери производительности. Таким образом, коммутатор SNR обеспечивает надежность и высокую производительность, удовлетворяя запросы современных сетевых решений.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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